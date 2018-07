Com o avanço das obras de ampliação do Terminal Santa Cândida e a migração de passageiros para o Ligeirão, a estação-tubo do Ligeirinho Pinheirinho-Santa Cândida, que fica dentro do terminal, será desativada neste sábado (21/7). Os ônibus terão como ponto final o terminal Cabral e a linha-direta passará a fazer o itinerário Pinheirinho-Cabral.

Os passageiros que utilizavam a linha entre os terminais do Santa Cândida e Boa Vista, deverão usar o expresso Santa Cândida-Capão Raso ou o Ligeirão Santa Cândida-Praça do Japão, integrando ao Ligeirinho no terminal Cabral.

A alteração se deve ao fato de que a linha do Ligeirinho Pinheirinho-Santa Cândida tem trajeto similar ao do expresso Santa Cândida-Capão Raso, passando pelos mesmos terminais e estações paralelas. Com a entrada em operação do Ligeirão Norte-Sul, quase metade dos passageiros desse trecho do ligeirinho (entre o Santa Cândida e o Cabral) migraram de linha.

“É uma ação planejada sem prejuízo aos usuários da rede integrada. A Urbs já estava prevendo essa migração de passageiros pois são linhas paralelas”, disse o coordenador de Operações de Transporte da Urbs, Ismael França.

Obras

As obras de reforma e de ampliação do Terminal Santa Cândida estão avançando. Grande parte dos trabalhos está sendo feita no subsolo, onde serão implantadas lojas, bicicletário e amplos banheiros para os usuários.

Com a desativação da estação-tubo, será possível fazer as alterações da geometria da pista do terminal previstas no projeto elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Além disso, serão instaladas marquises nos dois acessos ao terminal.

A parte elétrica necessária ao sistema de som e ao circuito fechado de TV está quase pronta e novas rampas de acesso estão sendo executadas. As obras são acompanhadas e fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas.