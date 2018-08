Acompanhando a aprovação de três das medidas provisórias do acordo feito com caminhoneiros visando a pôr fim à greve de maio, neste dia 7 de agosto, o deputado federal Toninho Wandscheer (PROS) destacou a que a MP 831/18 “determina que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) contrate percentual mínimo de transportadores autônomos. A MP 833/18 garante isenção do pedágio para o eixo suspenso de caminhão vazio em todas as rodovias do território nacional. E a última cria uma indenização temporária para o policial rodoviário federal por ter trabalhado durante sua folga na greve”.

Presidindo a comissão especial que votou o Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas, aprovado em dezembro de 2017 Wandscheer, que participou ativamente das negociações com a categoria lembrou que “se as Mps forem aprovadas pelo Senado, teremos uma importante norma técnica para o setor que mais produz em nosso País”.