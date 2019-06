O fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Curitiba/São José dos Pinhais – Afonso Pena (PR) deve crescer 3% no feriado de Corpus Christi. De 19 a 24 de junho, são esperados 86.228 viajantes no terminal paranaense, ante 83.717 embarques e desembarques registrados no mesmo feriado do ano passado, de 30 de maio a 4 de junho.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos viajantes, a Infraero adota uma série de medidas preventivas em períodos de maiores movimentações em seus terminais. Entre elas, estão o reforço do quadro de limpeza, intensificação do monitoramento de equipamentos como elevadores, bem como das equipes de segurança, operações e manutenção. Em caso de esclarecimentos dos passageiros, a empresa ainda conta com os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?”.

O Aeroporto Internacional Afonso Pena tem capacidade para receber 14,8 milhões de passageiros por ano. Cerca de 179 voos operam diariamente no terminal, transportando aproximadamente 17 mil passageiros entre embarques e desembarques, número que o coloca como um dos mais movimentados do Brasil.

O Afonso Pena registrou quase 6,3 milhões de passageiros no ano de 2018. Atualmente, 06 companhias aéreas operam no terminal paranaense: Aerolíneas Argentinas, Paranair, Azul, Gol e Latam, que ligam Curitiba a diversos destinos brasileiros, como: Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Santos Dumont (RJ), Galeão (RJ), Brasília (DF), Foz do Iguaçu (PR), Maringá (PR), Cascavel (PR), Londrina (PR) Lages (PR) e também a destinos internacionais, como Buenos Aires, na Argentina, e Assunção, no Paraguai, além das conexões.

Rede Infraero

Os 45 aeroportos da Infraero com voos regulares devem receber 1,17 milhão de passageiros, entre embarques e desembarques, durante o feriado de Corpus Christi, do dia 19 a 24 de junho. No período, também são esperadas 9.888 operações de pousos e decolagens nos terminais administrados pela empresa.

Os dias de maior movimento devem ser a quarta-feira (19/6), com 210,3 mil passageiros e 2.005 aeronaves, e a próxima segunda-feira (24/6), com 261,5 mil embarques e desembarques e 2.098 operações de pousos e decolagens. A estimativa leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas.

Guia do Passageiro

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia área podem ser conferidas no Guia do Passageiro. O material também traz explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e dicas, como peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior. O guia pode ser lido clicando aqui.