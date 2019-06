Em seus 12 anos de existência, a Mostra Paranaense de Dança se tornou um dos eventos mais expressivos do gênero no país com um crescimento contínuo a cada ano. Já ultrapassou fronteiras regionais e até nacionais, com inscrições de São Paulo e Santa Catarina e a participação de bailarinos internacionais. Em 2019, teve recorde de participantes, com 2.433 inscritos de diferentes regiões, uma cidade sede inédita e o retorno do Projeto Palco Alternativo, com apresentações públicas gratuitas no Memorial de Curitiba. A sua tão aguardada final acontece no Guairão e reúne pessoas de todo o Paraná entre os dias 21 e 23 de junho.

Durante os meses de maio e Junho, a ABABTG – Associação realizadora da Mostra Paranaense de Dança – viajou por cinco cidades do Paraná selecionando coreografias de diferentes modalidades para serem apresentadas na final do evento. Foram 614 trabalhos apresentados nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Campo Mourão, Cascavel e Maringá. Os escolhidos agora terão os seus talentos em destaque no palco de um dos teatros mais emblemáticos do Brasil: o Guairão.

Os espectáculos acontecem às 20h dos dias 21 e 22 de junho e às 18h do dia 23 com ingressos a preços populares: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) e companhias profissionais abrindo cada sessão. Além dessas apresentações, há o retorno do Palco Alternativo, projeto que promove espetáculos gratuitos em locais abertos ao público em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba.

De acordo com a Coordenadora de Projetos da ABABTG, Simone Bönisch, o Palco Alternativo é uma ação da Mostra que possui um papel relevante no evento: “neste projeto teremos a apresentação de trabalhos que participaram das seletivas realizadas nas cinco cidades. A ideia é divulgar o trabalho dos grupos participantes e levar a dança além dos espaços convencionais, aproximando o público dos artistas e contribuindo com o processo de formação de plateia para as artes”.

Bailarinos, coreógrafos e grupos selecionados também receberão o Prêmio ABABTG de Incentivo à Dança durante a Etapa Final. Trata-se de um estímulo e uma homenagem aos participantes que apresentaram algum destaque durante as seletivas. Os premiados são indicados por todos os profissionais que participam das etapas regionais e a decisão final fica por conta dos diretores da ABABTG.

A Mostra Paranaense de Dança ainda promove oficinas de balé clássico intermediário e básico, jazz e dança contemporânea que vão acontecer na própria estrutura do Centro Cultural Teatro Guaíra. Cada oficina tem um número limitado de vagas e um custo por participante de R$ 20,00. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site oficial até o dia 16 de junho ou na hora e no local, respeitando o número de vagas ofertadas. Não é preciso estar inscrito na Mostra para participar.

Conheça mais sobre a Mostra Paranaense de Dança

A Mostra já passou por 12 cidades diferentes em suas 11 edições em um sucesso crescente. De 2015 para cá, houve um aumento de 48% no número de participantes: o evento contou com 1.540 inscritos em 2015, passando para 2.276 em 2018. Também houve um aumento de 55% no número de cidades participantes: em 2015, artistas de 40 cidades diferentes marcaram presença no festival. Em 2018, esse número subiu para 62. Em 2019, a expectativa é que o evento reúna uma média de 15 mil pessoas, entre bailarinos, profissionais e grande público.

Em 2019, a Mostra dá continuidade aos seus objetivos de promover apresentações artísticas de companhias profissionais convidadas, revelar o talento de artistas e grupos amadores, promover a interação entre profissionais e estudantes da dança, ofertar iniciativas de formação, proporcionar espetáculos em espaços públicos e trazer para o Brasil artistas internacionais para apresentações inéditas.

SERVIÇO

Etapa Final da Mostra Paranaense de Dança 2019

Espet áculos dos grupos selecionados :

Datas e horários: 21 e 22 de junho, às 20h. 23 de junho, às 18h

Local: Teatro Guaíra – Auditório Bento Munhoz da Rocha

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Ingressos: R$ 30,00 (inteira), R$ 15 (meia) – Pelo Ticket Fácil ou na bilheteria do teatro.

Espet áculos do Palco Alternativo:

Datas e horários: 22 e 23 de junho às 13h30.

Local: Memorial de Curitiba

Endereço: Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

Ingressos: Entrada franca

Oficinas de aprimoramento té cnico e art í stico:

Modalidades: balé clássico intermediário e básico, jazz e dança contemporânea

Inscrições: até o dia 16 de junho, pelo site mostraprdedanca.com.brou na hora e local da oficina – sujeito a lotação.

Valor: R$ 20,00 por pessoa e modalidade

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra

Endereço: Amintas de Barros, s/nº

Regulamento e informações:

[email protected]

mostraprdedanca.com.br

www.facebook.com/ababtgoficial

ABABTG – Fundada em 2007, a Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra surgiu para fortalecer a dança e demais artes motivando uma ligação sinérgica entre os setores público e privado. Para tanto, tem desenvolvido projetos culturais que promovam ações de formação, atualização, divulgação e fomento da dança, em suas diversas linguagens. A formação de público e o apoio à gestão de carreira de seus associados bailarinos, ex-bailarinos e apoiadores do Balé Teatro Guaíra também estão entre os compromissos da ABABTG. Formalizada como uma agremiação artística e cultural de caráter civil e personalidade jurídica e recentemente qualificada como Organização Social, a Associação tem demonstrado uma atividade intensa desde a sua fundação. Entre os seus principais eventos está a Mostra Paranaense de Dança, realizada anualmente em diferentes cidades do Estado para incentivar e valorizar bailarinos e grupos amadores e promover apresentações profissionais a preços populares.www.ababtg.org.br/ mostra | https://www.facebook.com/ ababtgoficial.