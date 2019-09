Em reunião realizada esta semana no dia 17 de setembro na Associação de Moradores Saquarema, em Assembleia Geral Ordinária foi realizada a eleição para nova diretoria, onde foi apresentada apenas uma chapa encabeçada pela moradora Zulmira Ferreira Ayres e demais Membros da diretoria.

A diretoria ficou assim formada: Presidente, Zulmira Ferreira AYRES; Vice Vair de Oliveira;

1 Tesoureira Amália de Fátima Roncolato; Vice Inarimar Machado; 1 Secretária Kátia da Silva; Vice Paulo Gonçalves Fagundes; Conselheiros: Presidente do conselho Nadir Rodrigues Mota, Maria de Fátima Carvalho Schengen, Miriam do Rocio Barbosa Kais, Gean Marcel Honório e

Cezar Caimam Castro Lopes.

Presentes à Assembleia o João Pereira, coordenador da Assessoria Comunitária da Secretaria da Justiça família e trabalho e Abigail Brandão também da Femoclam, Valdirene Pereira, Secretária da Femoclam, Eliete Trevisan da SEJUF, Paula Gestora e Lucimara candidata ao Conselho Tutelar.

Parabéns a toda a diretoria e votos e sucesso na gestão da associação.