No dia 11 de julho aconteceu uma mobilização em frente a Unidade de Saúde, na Rua Julio Teodorico Guimarães, na Vila Angélica, Pinheirinho. Os moradores acompanhados pelo Pe Maurício, pároco da Capela São José Operário, e por representantes das associações de moradores Vila Acordes, Gramados, Jardim Natal, Campechi e Moradias Garça, manifestaram-se contrários à saída de um médico, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem da Unidade de saúde citada.

Logo após esta mobilização o Distrito Sanitário do Pinheirinho marcou uma reunião extraordinária do Conselho Distrital de Saúde para prestar esclarecimentos à comunidade. A reunião ocorreu na rua da cidadania do Pinheirinho, no dia 17 de julho e contou com a presença de representantes das associações de moradores da área do Maria Angélica e também de trabalhadores e lideranças das demais Unidades de Saúde do Distrito Pinheirinho e da Secretaria Municipal da Saúde.

Nesta oportunidade, a Supervisora do Distrito Sanitário Pinheirinho, Leda Maria Albuquerque, esclareceu que a Secretaria Municipal da Saúde tem a responsabilidade da gestão sobre todas as regiões da cidade e está realizando um reordenamento de Recursos Humanos, baseado em parâmetros legais da Política Nacional de Atenção Básica e também usando como referência o número de população (do IBGE) de cada Unidade de Saúde e o Índice de Vulnerabilidade da Atenção Básica (IVAB), que estabelece o grau de vulnerabilidade das populações de cada unidade de saúde do município. E, com base nesses parâmetros técnicos, vão permanecer atuando na Unidade de Saúde Maria Angélica 3 médicos, 3 enfermeiros, 11 técnicos de enfermagem, além da equipe de saúde bucal composta por 3 dentistas, 2 técnicos em saúde bucal e 4 auxiliares de saúde bucal e três profissionais serão transferidos para outras regiões da cidade.

Foi comentado também que será reorganizado o atendimento, de maneira a potencializar a capacidade de atendimento de todos os profissionais da Unidade para melhor atender a população e que esses assuntos serão tratados nas reuniões do Conselho Local de Saúde.

Alguns moradores ainda continuam reclamando, por achar pode faltar profissionais para o atendimento. Mesmo diante das justificativas da prefeitura teve gente que aceitou as justificativas, outros disseram que vão esperar para ver e teve também quem saiu revoltado da reunião.