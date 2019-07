Moradores dos bairros que integram a Regional CIC (Augusta, Riviera, São Miguel e CIC) vão participar, nesta quarta-feira (17/7), às 16h, do segundo encontro Prefeitura nos Bairros do ano. As reuniões com a população começaram no início de julho, no Pinheirinho, e vão ocorrer periodicamente nas dez regionais da capital.