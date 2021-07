As equipes de colaboradores responsáveis pela Limpeza e Jardinagem do Museu Oscar Niemeyer (MON) estão participando neste mês de mediações e oficinas artísticas relacionadas às exposições em cartaz. As atividades do programa “Eu Participo!” são feitas individualmente, para pequenos grupos, seguindo todo o rigoroso protocolo sanitário do Museu.



“O objetivo é promover o senso de pertencimento e a inclusão dos colaboradores como público destinatário imediato das ações culturais desenvolvidas pelo Museu, além da apropriação do lugar e a integração entre equipes”, explica a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika. “São eles que fazem o Museu”, comenta.



O programa, destinado a atender colaboradores e equipes das empresas prestadoras de serviços, contempla ainda a distribuição de uma cota de ingressos/cortesia para que possam trazer seus familiares e amigos para visitarem o MON.

Acesso e participação

A ação faz parte do Núcleo de Acesso e Participação (NAP), oficialmente instituído em 2019 no Museu Oscar Niemeyer. Formado por representantes de diversos setores da instituição, tem por objetivo articular e fomentar ações relacionadas à acessibilidade de diferentes perfis de público ao Museu e estimular a participação direta desses grupos no desenvolvimento de projetos específicos.



O NAP tem como objetivo geral melhorar as condições de acesso dos diferentes públicos ao MON e estimular a participação direta da sociedade na construção conjunta de soluções relacionadas à acessibilidade universal e à inclusão social.

