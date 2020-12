Catálogos de arte exclusivos, inclusive de artistas paranaenses, podem ser adquiridos com descontos especiais na MON Loja, localizada no Vão-Livre do Museu Oscar Niemeyer. A loja também está disponível no formato online para compras virtuais.

Tradicionalmente, a MON Loja oferece peças de design assinadas, livros de arte e infantis, catálogos e produtos associados ao Museu.

Entre os itens que fazem parte da promoção, que irá até o dia 31/12, estão:

• Kit com os catálogos “Zero”, “Magda Frank” e “Marcelo Conrado – O que é Original?” + 1 sacola Semana do Catálogo, de R$ 125,00 por R$ 60,00.

• Kit com os catálogos “Colapso”, “Au Fil Du Temps – Maria Helena da Silva” e “Geraldo Leão – Declaração de Princípios” + 1 sacola Semana do Catálogo, de R$ 92,50 por R$ 60,00.

• Kit com os catálogos “Crash – Regina Silveira”, “Ione Saldanha: O Tempo e a Cor”, “Nemer – Aquarelas Recentes” + 1 sacola Semana do Catálogo, de R$ 95,00 por R$ 60,00.

Na loja virtual, inaugurada em setembro, estão disponíveis produtos com marca própria, como camiseta, material de papelaria, bolsa, guarda-chuva, caneca e copo. Outros itens que poderão ser adquiridos a distância são: máscaras, catálogos e livros de artistas do acervo.

Informações no site da MON Loja virtual: https://ebanxbeep.com/mon_loja