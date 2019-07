Participando da abertura oficial do evento o Secretario de Estado da Comunicação Social e Cultura, Hudson José, explicou que é papel do Estado oferecer mecanismos para que as empresas possam investir mais, adaptar seus negócios às novas demandas da sociedade e, nesse caso, atuar como plataformas ainda mais decisivas para o processo democrático: “São linhas para que os veículos de comunicação adquiriram equipamentos, hardwares e softwares para que possam ter o que há de mais avançado disponível aos seus leitores e anunciantes”.

Realizado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, o Workshop Digital 4.0 foi resultado de uma parceria da Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná (ADI) e da Associação dos Jornais e Revistas do Paraná (Adjori-PR).

O evento reuniu empresários, jornalistas, publicitários e profissionais da área de comunicação para discutir a necessidade de transformar jornais e sites em plataformas de conteúdo mais dinâmicas e adaptadas ao mundo virtual.

Ainda na sexta-feira (26), a Fomento Paraná apresentou uma linha de crédito especial para apoiar veículos de imprensa no contínuo processo de modernização de suas atividades. O programa incorpora novos itens nas possibilidades de crédito e pressupõe linhas customizáveis para atender a necessidade dos tomadores do empréstimo.