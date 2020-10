Evento, que será 100% digital, irá proporcionar relacionamento, negócios e capacitação

Assim como todo o setor supermercadista precisou se reinventar em 2020, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) também teve que buscar alternativas tecnológicas para manter a Mercosuper no calendário da entidade. Devido à pandemia, a realização de um evento presencial se tornou inviável, por isso a associação optou por desenvolver um evento 100% digital, mas que conseguisse recriar a feira física e que mantivesse as vantagens dos encontros presenciais. O evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro pelo portal virtual mercosuper.digital.

A plataforma, desenvolvida pela Megamídia, irá proporcionar uma experiência real aos expositores, congressistas e visitantes, que poderão interagir em um ambiente virtual e totalmente imersivo. “Para facilitar ao máximo a participação de todos, adquirimos uma plataforma muito intuitiva em que os participantes terão a sensação de estarem em um ambiente físico, inclusive interagindo entre si”, afirma o presidente da Apras, Carlos Beal.

Ainda segundo Beal, a feira neste novo formato representa o novo, a mudança e a necessidade de se preparar para um futuro mais informatizado, automatizado e digital. “A feira vai surpreender pela riqueza de conteúdo, pois este ano desafiador veio para nos mostrar o quanto o conhecimento é fundamental para nos mantermos competitivos no mercado, sem falar pela velocidade em que as mudanças estão acontecendo, o que exige um preparo ainda maior”.

A expectativa é de que além dos tradicionais expositores e patrocinadores, a feira consiga reunir diversas pequenas empresas, desde indústrias regionais até prestadores de serviços. “Todos sabemos que anos de turbulência são considerados o momento certo de buscar vantagens competitivas, por isso, a Mercosuper está caminhando para ser a maior feira digital do varejo brasileiro. Além disso, participar de uma feira virtual reduz os custos e possibilita que empresas de todos os tamanhos garantam o seu espaço”, afirma Beal.

Apesar das negociações terem iniciado há poucos dias, diversas grandes empresas já confirmaram presença, entre elas a Coca-Cola, Lactalis, Frimesa, Eletrofrio, Selmi, Copacol, Ninfa, Neugebauer e Paranáfrigor. Essas empresas estão apostando na inovação e na tecnologia para a concretização de negócios.

Para ficar o mais semelhante possível com a tradicional Mercosuper, realizada fisicamente desde 1981, a versão digital terá um hall de entrada, espaço para credenciamento e um mapa da feira para facilitar a navegabilidade. Em diversos espaços da feira, os visitantes serão orientados por avatares, que também estarão presentes nos estandes para apresentar as novidades e agendar as reuniões de negociações com os expositores e patrocinadores, que ficarão online durante o período do evento. A criação do estande será realizada pela Megamídia após o envio das mídias pelas empresas. Os tamanhos variam entre quatro modelos, com diferentes recursos conforme material de venda. Os estandes terão, ainda, espaço para divulgação de mídias, como televisores e banners e agendamento para oito reuniões simultâneas com até oito pessoas.

A equipe comercial da Apras está à disposição para apresentar os patrocínios e os modelos de estandes disponíveis. As regionais também estão preparadas para atender e tirar as dúvidas dos fornecedores locais.

Seguem os contatos da equipe comercial:

Khailany Raquel 41 99638-8100 [email protected]

Rinaldo Dalaqua 41 99724-1957 [email protected]