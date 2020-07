m

No 30 de junho aconteceu a inauguração oficial do Mercado Municipal Capão Raso, em substituição ao antigo Shopping Popular.

Todo remodelado, o novo estabelecimento foi entregue igualmente pelo prefeito Rafael Greca, honrando seu compromisso com os comerciantes do local.

O prefeito destacou que “os moradores dos bairros da região Sul de Curitiba contam, a partir de agora, com uma estrutura toda renovada e com comerciantes oferecendo mais opções de alimentos”.

Por ser um espaço de comercialização de alimentos, mesmo com o novo decreto de combate da covid-19 o Mercado Municipal Capão Raso vai funcionar de segunda a sábado, das 10h às 19h. A praça de alimentação funciona por delivery, das 10h às 21h.

A transformação do antigo Shopping Popular no terceiro mercado municipal da capital (como o tradicional do Centro e o do Cajuru) era uma antiga reivindicação dos comerciantes e também da própria população da região.

Com investimento de R$ 1 milhão em obras, o espaço da Prefeitura teve revitalizado o paisagismo, área de alimentação, jardim e decoração. Além disso, o local ganhou novos pisos, pintura e janelas. O projeto durou seis meses.



Um dos destaques do Mercado Municipal Capão Raso é o inédito espaço para eventos. Denominado Largo Arquiteto Ceneviva, em homenagem a Carlos Eduardo Ceneviva, falecido aos 83 anos em 2020, o local terá um programação de exposições e outras atividades após a pandemia.

Participaram também da inauguração o vereador Tico Kuzma, o admistrador da Regional Pinheirinho, Reinaldo Boaron, o presidente da associação dos comerciantes William Noel Ploszaj e a diretora Administrativa e Financeira da Urbs, Denise Maria Vilela.