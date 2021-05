Foto: Pedro Ribas/Prefeitura de Curitiba

Foi inaugurado nesta sexta-feira (14), no Parque São Lourenço, em Curitiba, em cerimônia restrita a poucos convidados, o Memorial Paranista e o Jardim de Esculturas João Turin (1878-1949), local que reunirá o legado desse que é um dos principais artistas paranaenses.

Com a inauguração, o Estado ganha mais um importante espaço cultural e turístico, composto pelo Jardim das Esculturas – com obras ampliadas de João Turin –, o Memorial Paranista, área permanente de exposição das obras do artista, além do Centro de Criatividade, o Teatro Cleon Jacques, Ateliê de Esculturas, Liceu das Artes, Loja #CuritibaSuaLinda e a Capela Paranista, esta em memória às vítimas da Covid-19.

A realização desse projeto envolveu esforço mútuo entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado. A Copel doou três das obras ampliadas para o Jardim das Esculturas por meio da Lei Rouanet. Outras 78 esculturas de João Turin em tamanho original foram doadas para o Estado pela família Lago, detentora dos direitos autorais do artista, e também foram cedidas à Prefeitura de Curitiba, sob o regime de comodato.

“Para nós, do Governo do Estado, é uma honra fazer parte dos esforços para a consolidação desse importante espaço para a memória da arte paranaense. João Turin fica definitivamente eternizado e os cidadãos e visitantes ganham mais uma opção de passeio que reúne memória, cultura e arte”, afirmou a superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

A entrega simbólica das obras, em dezembro de 2020, marcou os 167 anos de emancipação política do Paraná, e sua inauguração oficial faz parte das comemorações dos 328 anos da Capital do Estado.