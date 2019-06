Já parou para pensar que quando você está com seus amigos, acaba recomendando os produtos que te satisfazem? Também se deparou com promoções como, “indique um amigo e ganhe descontos”? Pois bem, isso se chama marketing boca a boca ou referral marketing – marketing de indicação. Isso ocorre para que o cliente seja incentivado a divulgar uma marca.

De acordo com um levantamento de pesquisas realizadas pelo Buzzlead, 92% dos consumidores ao redor do mundo destacaram que confiam totalmente na indicação de um amigo ou familiar, acima de qualquer outra forma de propaganda.

Algumas empresas usam o marketing digital – aliado com o marketing boca a boca – para promover seus produtos por meio de seus próprios clientes. Algumas corporações, como Uber, iFood e a 99 fazem uso do marketing de indicação e recompensam com descontos seus consumidores que divulgam a marca para amigos.

Os benefícios do marketing boca a boca

Propaga-se muito rápido

Acelera a velocidade da compra

É confiável

Direcionado

É mais barato

A importância de trabalhar com dados no referral marketing – marketing de indicação

Para fazer bom uso do marketing boca a boca é necessário fazer o uso de dados no marketing, reiterando-se acerca de seu público-alvo e identificando qual a probabilidade de ele recomendar seu produto para um amigo. Existem ferramentas que demonstram essa possibilidade, auxiliando o seu negócio.

Dave McClure, um dos maiores investidores de StartUps do mundo, desenvolveu um framework de crescimento denominado AARRR:

O funil de McClure é regido por 5 etapas que representam todo o processo de indicação

Acquisition (aquisição)

Activation (ativação)

Retention (retenção)

Revenue (revenda)

Referral (indicação)

Com base em um funil, o processo retrata todos os passos que um cliente passa até compactuar com o referral marketing. Assim, entendemos que a utilização de dados no marketing serve para gerar um grande embasamento na tomada de decisões, evitando a precipitação, além de apresentar um raio-x de seus clientes.

