• Para dar um brilho especial aos lábios, passe uma sombra cintilante apenas na parte interna deles, após o batom.

• Recupere a textura do seu rímel pingando umas gotinhas de soro fisiológico ou óleo mineral, se ele for a prova d’água.

• Quando a sua base estiver chegando ao fim, corte o tubo no topo e retire o produto para aproveitá-lo por inteiro.

• Higienize seus pinceis de maquiagem em um recipiente com água e xampu neutro.

• Abusou do glitter? Óleo de coco ajuda a remover o produto do rosto e do corpo.

• Para durar mais tempo, aplique o batom, uma camada de pó e mais uma camada de batom.

• Para diminuir os olhos aplique lápis na área interna dos cílios. Para aumentá-los, aplique na parte externa.

• Use uma fita adesiva na lateral dos olhos até a ponta da sobrancelha para fazer uma delineado gatinha perfeito.

• Umedeça levemente o pincel antes de passar a sombra para que ela dure mais tempo.

• Xampu Johnson’s é ótimo para remover maquiagem, principalmente na área dos olhos.

