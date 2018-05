Visando levar um serviço diferenciado à sua clientela a maquiadora e cabeleireira Tatiana Costa Marques criou um sistema para atendimento delivery que pode ser realizado tanto de maneira pessoal quanto em grupo no local onde se encontra a cliente, ou onde esteja sendo realizado o evento.

Além da maquiagem normal ela oferece um toque diferenciado com detalhes em neon para destaque especial em eventos noturnos com luz artificial.

Há 14 anos atuando na área, Tatiana destaca que toda produção de maquiagem e penteado de noivas, debutantes, formandos, etc. tanto para eventos diurnos como noturnos é levado até você no local escolhido. E neste sentido um dos diferenciais mais marcantes da profissional é a exclusividade do camarim que é montado no evento com toda a estrutura necessária ao atendimento.

No conforto de sua casa ou para atender noivas em locais combinados podem ser realizados botox para cabelo e a mais linda maquiagem, oferecendo um mimo especial como brinde para quem vai fazer a sua festa.

Projeto de atendimento para idosos e cadeirantes é outro diferencial desta profissional que leva sua equipe e estrutura para este atendimento especial, disponibilizando a mesma qualidade acompanhada de atenção especial.

Existe sempre um bom motivo para comemorar e, para isso, caprichar na make é fundamental, pois maquiadores especializados entregam um resultado melhor.

Conhecendo todas as dicas e truques de maquiagem, maquiadores profissionais ficam atentos desde um contorno impecável até o traço perfeito do delineado. Se com produtos do dia a dia eles já fazem mágica, dá para imaginar um resultado ainda melhor com produtos especializados.

Esta é a diferença principal para investir em uma maquiagem profissional.

Retoque seu ego

Se na emoção do evento rolarem algumas lágrimas…

Se no meio da festa você quiser dar aquela retocada no batom…

Toda mulher adora a ideia do retoque de make-up and hair.

Esta é a nossa estação de maquiagem, montada para retocar seu look.

Além de agregar na festa, ser um luxo a mais; as convidadas aproveitam muito.