Atendendo solicitações da comunidade a prefeitura através da Regional Pinheirinho iniciou no último dia 23 de abril a recuperação da pavimentação da Rua Jundiaí do Sul, na Vila Osternack – Sítio Cercado.

Também será implantado em seguida o sentido único nesta via no trecho entre as Ruas Guaçuí e a Rua Jandaia do Sul.

Antiga reivindicação dos moradores da Rua Jundiaí e dos pais de alunos e professores da Escola Carlos Drummond e CMEI Osternack.

A obra deve agilizar e facilitar o trânsito no local.