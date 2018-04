Concentrando sua ação nos bairros mais afastados da cidade, o trabalho de manutenção da infraestrutura urbana, que tem um total de 125 equipes atendendo serviços como tapa-buracos, roçada, limpeza de bocas de lobo e de galerias pluviais. Deste total, 118 (94,4%) atuam fora da área central.

O prefeito Rafael Greca destaca o fato da administração estar dando “fluxo a um programa de obras e à manutenção na cidade toda”, e, destaca “Temos obrigação de atender as necessidades de todas as regiões, e é por isso que minha orientação a todas as regionais é ver de perto as solicitações da população, mas é preciso lembrar que cada ação – seja ela feita onde for – beneficia a cidade como um todo. Curitiba é uma só!”

Regional Pinheirinho

Nos bairros atendidos pela Regional Pinheirinho, no primeiro trimestre deste ano foram realizadas manutenção de tapa-buraco em 120,6 quilômetros de ruas. Um aumento de trabalho da ordem de 145% em relação ao ano passado.

Segundo a administração, no início de 2017, foi preciso resolver de maneira emergencial a volta das equipes a este tipo de serviço, onde a maioria é feito por empresas terceirizadas uma vez que haviam atrasos nos pagamentos e, na virada do ano estava completamente parado.

Regularizada a situação regularizada, o serviço voltou ao normal. Assim tempos hoje 121 equipes atendendo o serviço de manutenção das vias públicas em toda a cidade (roçada de áreas e limpeza e consertos em bueiros e galerias pluviais, para melhor escoamento das águas da chuva).

Outro trabalho lembrado pelo Administrador Regional do Pinheirinho João do Suco é o programa de substituição de pavimentos antigos por novos que está em pleno desenvolvimento. Segundo o administrador “esta troca já está em andamento em 61 ruas (cerca de 35 km), num investimento de R$ 30 milhões, sendo que o pacote integral previsto para o município inclui até agora 262 quilômetros”. Em toda a cidade, foram 1,1 mil quilômetros de ruas.

Ainda na Regional Pinheirinho podem ser destacadas as obras de c onstrução do CMEI Parque Industrial, a implantação das alças de acesso do Ceasa (recém-concluída), a manutenção corretiva de 11.973 pontos de iluminação, a desobstrução do Ribeirão dos Padilhas e a troca desta pavimentação de ruas, entre outras.

Vale sempre destacar que a população tem à disposição os serviços da administração por meio da Central 156 (telefone) ou pelo site central156.org.br.