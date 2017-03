A principal ferramenta para a detecção precoce do Câncer de Mama, o exame de Mamografia é ignorado por milhares de mulheres no Brasil. Segundo alguns levantamentos no último ano, 51,46% das mulheres acima de 40 anos não realizaram a mamografia anjual recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Um percentual que cai para 38,75%, quando se fala do ano anterior. Ao invés de diminuir, aumentou o número de mulheres que ignoram a importância deste exame preventivo.

Esta pesquisa, na verdade envolve 2,2 milhões de segurados que fazem parte das empresas que participam do Comitê de Saúde da Bradesco Saúde. O câncer de mama é o principal causador de morte na população feminina.

Este exame é fundamental. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 58 mil casos da doença foram diagnosticados em 2016 no Brasil.