A maioria dos deputados socialistas pela continuidade das investigações contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-geral de Governo), por suspeita de organização criminosa e obstrução de justiça.Dos parlamentares do PSB, 22 foram contrários ao parecer do relator Bonifácio de Andrada (PMDB-MG), que pedia o arquivamento da denúncia.

A denúncia no entanto foi arquivada por 251 votos favoráveis ao parecer contra 233 contrários.

O deputado federal Luciano Ducci (PSB) lamentou o resultado, mas ressaltou que o governo Temer segue enfraquecido após os números finais da votação. “Não tem voto para aprovar a Reforma da Previdência”, disse.

Com a decisão, a denúncia contra Temer por este crime só poderá ser eventualmente analisada após o peemedebista deixar o cargo.