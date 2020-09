Defendendo o plantio controlado, com segurança, fiscalização e regras rígidas, O deputado federal do Paraná Dr. Luciano Ducci lembra que o projeto proíbe que a planta seja comercializada a pessoa física. Mas nada convence a ministra Damares que insiste que quer “saber bem o que está por trás”. Segundo ela: uma plantação em massa da maconha.

O relator diz que Damares não tem interesse em entender de fato a discussão, prefere o debate ideológico e ignora a necessidade de milhares de pessoas. Continua após a publicidade “Estranho até, que uma pessoa como a ministra Damares, não se compadeça do sofrimento de milhares de pessoas, a maioria, crianças, que dependem deste remédio e não têm acesso a ele. O substitutivo quer que estes remédios sejam produzidos e distribuídos de graça pelo SUS a quem precisa”, disse Ducci.

Com o cultivo no Brasil, lembra o relator, se pretende incentivar a pesquisa e baratear o custo dos remédios, que estão em torno de R$2.500,00 por mês de tratamento. “Precisamos que a sociedade ouça a voz de milhares de pessoas que precisam dos medicamentos à base de cannabis para viver. E não são poucas. A Anvisa estima que 13 milhões de pessoas sofram de alguma enfermidade para qual a cannabis é indicada. Isso representa quase 6% da população do país. Hoje, já são mais de 9 mil pessoas autorizadas pela agência a importar estes medicamentos”.

Ducci cita a primeira autorização legal no país para a importação do remédio: em 2014, uma mãe conseguiu essa autorização para tratar sua filha, que apresentava 80 convulsões por mês. “Eu sempre me pergunto, os críticos não conseguem se colocar no lugar dessas famílias? E se fosse o filho, o neto deles?”

Fonte: Agência Câmara de Notícias