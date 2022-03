O deputado federal Luciano Ducci, uma das lideranças políticas mais destacadas do Paraná, é o novo presidente estadual do PSB.

Ducci assume o comando do PSB no momento em que o partido promove a sua autorreforma, um processo de autocrítica e de atualização programática, com “inteira confiança” da direção nacional.

“Luciano é uma liderança histórica do nosso partido, e tem a inteira confiança para conduzir a preparação do PSB para as eleições deste ano no seu Estado”, afirmou o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Ducci é médico pediatra, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com especialização na Universidade de Roma (La Sapienza), na Itália.

Desde cedo, dedicou-se à prestação do serviço público, desde a assistência básica à população até assumir, em 1998, a Secretaria de Saúde de Curitiba, onde implantou o programa Mãe Curitibana, de atendimento especial às gestantes, ao parto e às crianças, copiado no Paraná, em São Paulo, Pernambuco e referência internacional pela Organização Mundial de Saúde.

Elegeu-se deputado estadual em 2002, com atuação destacada, sendo autor da lei do Mãe Paranaense, do Código de Direitos dos Usuários do SUS, da Lei contra a Discriminação dos Portadores de HIV e da Emenda dos 12% do orçamento do Paraná para a saúde, entre outras ações.

Mais tarde, já como prefeito de Curitiba, implantou um número recorde de vagas na Educação Infantil (creches), num total de mais de nove mil. Por essas iniciativas, ganhou na categoria Destaque o Prêmio de Prefeito Amigo da Criança e, ainda, o Prêmio das Américas da ONU. Na outra ponta, atuou na proteção à terceira idade que, além de programas, ganhou o Hospital do Idoso, referência nacional.

Luciano Ducci foi também foi o prefeito que, no menor espaço de tempo, criou o maior conjunto de obras de mobilidade urbana de Curitiba. Em 2014, com 156 mil votos, se elege pela primeira vez, deputado federal. Com pauta municipalista, brigou por emendas para beneficiar os municípios do Paraná, com recursos para saúde, melhorias na infraestrutura das cidades, além de recursos para educação e para entidades como as APAEs e hospitais filantrópicos.

Em 2018, Ducci se reelege para Câmara dos Deputados, sendo o deputado mais votado do partido no Paraná. Com protagonismo, foi relator do orçamento da educação 2019, da comissão que isenta de impostos a importação e comercialização de vacinas de uso humano contra a dengue, dentre outras.

