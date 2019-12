Os recursos são resultado de emendas ao Plano Plurianual (2020-2023) e já foram aprovados: R$300 milhões são para adequação do contorno Sul e mais R$166 milhões para as obras do metrô em Curitiba

O deputado federal Luciano Ducci incluiu ao Plano Plurianual da União (2020-2023) R$466 milhões em emendas para obras em Curitiba. Os recursos são para a adequação do contorno Sul e para a construção do metrô de Curitiba, trecho CIC-Cabral.

A aprovação das emendas e a inclusão delas no PPA permitem que as obras sejam executadas nos próximos anos.

O projeto do Contorno Sul prevê a construção da continuação da via marginal, para que seja implantado sentido único, eliminando os conflitos existentes, e também a construção de trincheiras e passarelas para pedestres.

“A adequação do Contorno é um pedido antigo dos moradores da Região Sul de Curitiba. O trânsito pesado e a falta de trincheiras e da via marginal em sentido único trazem situações de perigo tanto para quem trafega pela via, quanto para os moradores da região. Passarelas para travessia de pedestres também foram incluídas no projeto”, aponta Ducci.

Já o recurso para o metrô, R$166 milhões, é resultado de uma aprovação parcial de emenda ao PPA, originalmente de R$2 bilhões. A aprovação, mesmo que parcial, possibilita a inclusão e execução do metrô, já que para que uma obra deste porte seja realizada há a necessidade de ela constar no Plano Plurianual.

“Por mais polêmica que esta pauta seja, Curitiba precisa se preparar para o futuro. O Trânsito não tem mais para onde fugir, a qualidade de vida piora muito quando a pessoa precisa ficar horas dentro do carro ou do ônibus para chegar em casa ou no trabalho”, ressalta Ducci.

O projeto do Metrô de Curitiba ficou pronto em 2012. O governo federal, à época, garantiu os recursos para que a obra fosse licitada no ano seguinte. Porém, com a mudança de gestão, em 2013, um repasse de R$1,8 bilhão acabou por ser cancelado porque a prefeitura optou por suspender a licitação prevista.

Os recursos da emenda de Ducci são destinados ao trecho CIC-Cabral.

PPA – O Plano Plurianual (PPA) é a previsão orçamentária, a médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas pretendidos pelos governos federal, estadual e municipal ao longo dos próximos quatro anos.