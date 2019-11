Organizadoras: Márcia Aparecida Sartori e Tassiane Boreli Pinato

Editora: Metodista

O setor empresarial caminha devagar rumo ao que se chama de produção limpa, que respeite os recursos naturais e não agrida o meio ambiente.

“Não se trata de parar de produzir, mas mudar a forma de se produzir nestes tempos em que a inovação é tão valorizada”, afirma professora Tassiane Boreli Pinato, do Núcleo de Sustentabilidade da Universidade Metodista de São Paulo, que organizou ao lado da também docente Márcia Sartori mais uma obra sobre a importância da sustentabilidade do planeta: Negócios Verdes – Um novo caminho para a gestão empresarial de sucesso.

São 10 capítulos divididos em três partes e contendo farto material de docentes e especialistas alertando para o comprometimento do solo, poluição atmosférica, geração de resíduos e rejeitos frutos de processos empresariais que se esgotaram, entre outros. Mas o livro também traz exemplos e conteúdos esclarecedores sobre práticas de boa governança, desenvolvimento social, economia circular e estratégias empresariais comprometidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.