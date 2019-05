Livro: Hino aos doidos de Oaio

Autora: Paulo Ribeiro

Editora: Kotter Editorial

O livro novo de Paulo Ribeiro conta com a criatividade do escritor no recheio e também na capa. Hino aos Doidos de Oaio tem essa capa bonitona aí abaixo, com ilustração assinada pelo próprio autor que comemora 30 anos de trajetória em 2019. O livro faz parte de uma nova fase na literatura de Paulo, com histórias protagonizadas por heróis, mitos, tradições e particularidades da cidade fictícia (ou nem tanto?) de Oaio do Sul. Parte desses elementos estão ali na capa representados.

É a fundação de um novo ciclo, de um estilo mais elaborado, é uma virada em minha trajetória literária. É o amadurecimento vindo à luz – comenta ele.