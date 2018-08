Autora: Karin Hueck

Editora: Best Seller

Um livro que fala sobre a experiência de um ano sabático pode parecer distante da realidade da maioria das pessoas. Poucos podem se dar ao luxo de largar o emprego e sair por aí para viajar ou fazer o que der na telha. Mas o que o casal de jornalistas Karin Hueck e Fred diGiacomo vivenciou no projeto Glück, vai muito além de um período off. A busca pessoal se transformou num projeto mais amplo, que eles batizaram de Glück (felicidade e sorte, em alemão).