“Educar não é só preparar uma aula. Educar é passar vivências da história e da geografia, passar a ideia de pertencimento às crianças. E Curitiba é um livro aberto.” A declaração foi feita pelo prefeito Rafael Greca, nesta quarta-feira (15/8), no Farol das Cidades, na solenidade de entrega de quatro novos ônibus do programa Linhas do Conhecimento.

Os novos veículos têm acessibilidade e foram plotados com a logo do programa que leva os estudantes a aulas de campo em museus, parques, pontos turísticos e faróis. Desde o início do ano, 20.271 crianças de escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) participaram das atividades.

Acompanhado da primeira-dama, Margarita Sansone, que recebeu aplausos das crianças ao apresentar os novos ônibus, Greca conversou com um grupo de 60 estudantes do 1º ano da Escola Municipal Duílio Calderari, da Regional Boa Vista. “Vocês sabem que bairro é este? Chama-se Pilarzinho. É dia de Nossa Senhora do Pilar e estamos ao lado da Ópera de Arame e da pedreira. Quando vocês saírem em aulas de campo, vão ver tudo isso. Nosso livro mais importante chama-se Curitiba”, contou o prefeito.

“E este Farol aqui ao lado foi o primeiro a ter internet na cidade, sabiam?”, recordou ele. O Farol das Cidades foi inaugurado na década de 90, na primeira gestão de Greca como prefeito.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, agradeceu ao prefeito e à primeira-dama pela oportunidade de contar com ônibus exclusivos para o programa, que servirão também para outros roteiros educativos.

“Agradeço pelas possibilidades de ampliação desse programa tão importante, que já tem a adesão de 100% das escolas e alcançou 91% dos CMEIs. Logo estará disponível para toda a rede”, disse ela.

A secretária entregou ao prefeito e à primeira-dama cartões-postais produzidos pelos estudantes, com fotos feitas por eles durante as aulas de campo do Linhas do Conhecimento. “Como dizia Tolstoi, ‘se queres ser universal comece por pintar tua aldeia’”, comentou a secretária.

A gerente do Linhas do Conhecimento na Secretaria Municipal da Educação, Scheilla Orlosqui, explicou que os novos ônibus farão roteiros especiais. “Vamos começar com o roteiro da erva-mate, contando a importância dessa cultura para o Estado do Paraná, e teremos o apoio da Fundação Cultural de Curitiba”, adiantou.

Os estudantes ficaram empolgados. Maria Clara de Oliveira Carvalho, 5 anos, pintou um desenho do novo ônibus, com canetinha, em uma bolsa de algodão branca. “Eu adoro conhecer outros lugares com meus colegas”, contou.

Melany Moreira dos Santos, 6 anos, disse que o mais gosta na cidade são os parques. “Vou com minha família e meus amigos, corro bastante e pulo corda”, disse a menina.

Greca e Margarita encerraram a cerimônia cantando o Hino de Curitiba com as crianças.

Presenças

