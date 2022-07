Desde o último dia 18 de junho mais 16 linhas de ônibus de Curitiba passaram a ter pagamento exclusivo com cartão. As linhas circulam em bairros das regionais Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, Bairro Novo, Portão, CIC, Santa Felicidade e Tatuquara. Mais de 76% das passagens já são pagas com cartão.



A tarifa poderá ser paga por cartão-transporte e também cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital contam com essa funcionalidade, desde meados de abril.

Considerado mais prático e seguro, o cartão ajuda a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos.

Com essa etapa de migração, vai para 195 o número das linhas que só aceitam cartão como pagamento. Curitiba tem 254 linhas de ônibus.