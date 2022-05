Estratégias de leitura são ferramentas utilizadas por educadores visando desenvolver uma leitura proficiente, levando à compreensão e interpretação do leitor sobre o texto lido, criando um leitor independente, crítico e reflexivo.

O chamado letramento, que para muitos vem naturalmente com a própria leitura, é fundamental nos dias de hoje para podermos enfrentar os desafios da vida na sociedade atual.

O conhecimento e o convívio com as informações sobre o que acontece no mundo são fundamentais não só para enfrentarmos nosso dia a dia, mas também para podermos continuar aprendendo e nos desenvolvendo ao longo da vida.

A leitura é caminho efetivo para enfrentar os desafios da vida com os olhos abertos para buscar, analisar, selecionar, relacionar e organizar as informações, das mais simples às mais complexas, do mundo contemporâneo. Entender a “minha” realidade e a realidade das pessoas que “me” cercam. Entender as intenções e os objetivos de cada texto e desenvolver capacidade para um manejo adequado do texto é fundamental para nossa garantia dentro de uma sociedade cada dia mais letrada.

A espetacularização da notícia acontecehá muito tempo. Uma receita é utilizada pelas grandes emissoras de televisão para atrair o público. Mesmo em momentos que requerem seriedade, não deixam espaço para a reflexãodestacando apenas as cenas mais chamativas e sensacionais como gravações ocultas, acusações bombásticas emitidas em encenações teatrais, bate-boca entre parlamentares e outros assemelhados.

No final das contas nos deparamos hoje com as matérias recheadas de técnicas utilizadas no jornalismo sensacionalista com títulos polêmicos misturando contextos históricos e sociais; é o fenômeno Fake News, em sua tradução literal, notícias falsas. Não é nenhuma novidade saber que notícias que não são reais existem; porém, as redes sociais conseguiram elevar o patamar das fake News a um nível elevadíssimo. As redes sociais e suas tecnologias contribuíram intensamente para que essas matérias falsas fossem disseminadas com tamanha credibilidade.

E neste meio, a única saída é apelar para nossa capacidade de percepção, onde consighimos nos aprofundar na busca do entendimento da realidade que nos cerca e do mundo atual. Ao mesmo tempo, desenvolvendo o espírito crítico, podemos, com atitudes ditadas pela racionalidade, agir mais com segurança diante do turbilhão de novas informações, tendências, tecnologias e novidades que surgem a todo momento.