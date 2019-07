“O kart é a grande escola para pilotos”, disse o jornalista Reginaldo Leme durante um bate-papo com kartistas essa semana, dentro da programação do 54º Campeonato Brasileiro de Kart – Prati-Donaduzzi.

A competição segue até sábado (27), no kartódromo Darci Damian, em Cascavel e conta com a participação do piloto da Stock Car, Valdeno Brito.

Durante quase duas horas, o público formado por mais de 100 jovens da categoria de base do esporte motor ouviu as dicas e as orientações do jornalista que já cobriu mais de 700 Grandes Prêmios de Fórmula 1, além de acompanhar e comentar muitas outras categorias nacionais e internacionais.

Leme destacou que todos os grandes pilotos da principal categoria do automobilismo mundial, começaram pelo kart. Segundo o jornalista, ser um grande piloto de kart é o primeiro passo para ser um piloto de Fórmula 1 ou de categorias de turismo, mas não é o suficiente. “Quem não ‘fizer’ o kart não tem condições de iniciar uma carreira no automobilismo”, disse.

Com vasta experiência no esporte motor e convivência com milhares de pilotos, Leme disse que junto com talento, é preciso muita dedicação, que vai desde hábitos saudáveis até horas e horas de treinos. “É preciso ter dedicação dentro e fora das pistas. Inclusive, ser cordial e se comunicar bem”.



Emocionado

Para o jornalista, foi uma honra poder compartilhar um pouco da experiência que adquiriu nesses 40 anos de automobilismo. E percebe o esforço da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) em trazer o kartismo para mídia com eventos bem organizados, transmissões televisivas e prêmios atrativos. “Fiquei emocionado de ver garotos tão novos com 11, 12, 13 anos, se postando e perguntando como verdadeiros adultos nesse nosso encontro. Agradeço a oportunidade e espero poder ajudar em uma próxima oportunidade”, comentou o comentarista de F-1 da Rede Globo.



Para acompanhar

Todas as atividades do Brasileiro de Kart – Prati Donaduzzi têm seus tempos transmitidos pelo sistema de Live-Timing. Para acompanhar basta acessar o site cronoelo.com.brou, ainda, os aplicativos Race-Monitor ou Race Hero, disponível para as plataformas IOS ou Android.

No sábado, o Globoesporte.com mostrará as finais. Além disso, na manhã de domingo (28), entre dez e meio dia, o Sportv3 mostrará um compacto com os melhores momentos de todas a Finais do Campeonato.