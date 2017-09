Com jantar dançante, música e animação por conta de João Luiz Correia, a noite do dia 4 de março marcou a posse da nova patronagem do tradicional CTG Vinte de Setembro, na noite do dia 04/03/2016. O Patrão Cristiano Guilherme Souza passou a direção do centro de tradições para o companheiro José Carlos Pinhatti.

O evento festivo realizado nas dependências do CTG às margens da Linha Verde, no Pinheirinho e contou com a participação de mais de 500 frequentadores do Centro.

Por outro lado vale ressaltar que na posse de José Carlos Pinhatti e de sua equipe de trabalho, o ex Patrão Cristiano durante seu discurso falou à nova Patronagem sobre os desafios que irão enfrentar mas garantiu que poderão contar sempre com sua colaboração.

O novo Patrão disse deixou clara sua linha de atuação afirmando que seu “objetivo é tornar os eventos do CTG cada vez mais culturais podendo assim congregar mais gaúchos que residem em Curitiba e Região Metropolitana e admiradores de nossa cultura, formando um ambiente agradável onde os participantes possam conviver em um clima de total integração e harmonia, onde a família é a base de tudo”.

Garantindo que assume o CTG com “grande entusiasmo e muita vontade de trabalhar pela nossa entidade” Pinhatti destacou a importância de seus companheiros de direção, “uma grande equipe” e também lembrou dos associados sempre presentes e que engrandecem nas promoções. Agradeceu a participação de todos “sempre bem-vindos” e encerrou com o pedido para que “Deus nos abençoe nesta missão”.

A Prenda Isabelly Komiaki fez uma homenagem com uma linda poesia



Eu vim contar uma história

A mais linda que já ouvi

É falar do significado

“O Paraná gaúcho nasceu aqui”

Para homenagear os farroupilhas

Os heróis da revolução

Vinte de Setembro com orgulho

Foi batizado nosso galpão

Neste solo sagrado

Nossa alegria se expande

Nosso galpão foi o primeiro

Fora do Rio Grande

Hoje homenageamos

E agradecemos de coração

Ao Patrão Cristiano

Que cumpriu em sua empreitada

Com trabalho e dedicação

Aguentou bem o repuxo

Para manter nosso galpão

Tia Ezilda flor do pampa

Desfolhando o mal me quer

Ternura, garra irmanada

No seu sonho de mulher

Que brilhe o seu sorriso

Por toda sua existência

Tia Ezilda é abençoada

Pelo rincão, nossa querencia

A família é o retrato de tudo

Tudo o que é mais sagrado

Agradecemos o casal

E fica aqui o nosso muito obrigado

A ti Patrão Pinhatti

Um amigo batalhador

Nossa homenagem sincera

Porque tu és merecedor

Vamos pelear junto contigo

Para defender o gauchismo

Esse legado é um grito de civismo

Na gestão desta tarca no tempo

Preservando a família

E servindo de bom exemplo

Por isso Patrão Pinhatti

Este é um pedido meu

Já que o destino nos deu

A sina de ardarmos contigo

Te pedimos meu amigo

Não esqueça de suas prendas

E peões que cantam,

Tocam, dançam

E declamam poesias

Transformando nosso galpão

Em vida e alegria

Somos tradicionalistas

Seguimos uma só direção

Estaremos sempre juntos

Deus te abençoe patrão