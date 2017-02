A Segurança Pública de Curitiba e do Paraná foi o tema do debate realizado com jornais de Curitiba, Região Metropolitana e do interior do Estado integrantes da Associação dos Jornais de Bairro do Paraná (AJORB) e Associação dos Diários e Jornais do Interior (ADJORI/PR). Também estiveram participando representantes de quatro rádios comunitárias de Curitiba.

O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita apresentou números da pasta, ações desenvolvidas e falou do planejamento para os próximos anos. “Estamos investindo muito na segurança. Já estão circulando as novas viaturas locadas. Elas se juntam às que já estavam em uso e trarão mais agilidade aos serviços prestados à população”, afirmou Mesquita.

O secretário falou também sobre a Operação Impacto, que acontece desde o dia 14 de setembro em Curitiba e RMC. Polícia 24 horas nas ruas, helicópteros no apoio às equipes terrestres, cães farejadores, cavalaria, ações estratégicas em horários e locais com maior incidência de crimes e barreiras de trânsito são algumas das iniciativas.

De acordo com Márcio Villela, os veículos de comunicação devem funcionar como ponte entre a população e o governo estadual. “Queremos ouvir as pessoas, saber o que elas mais precisam e, neste ponto, os jornais regionalizados são nossos interlocutores. Vamos aprimorar cada vez mais estes mecanismos”, ressaltou.