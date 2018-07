A diretora de marketing do Condor Super Center, Elaine Munhoz, e o gerente do Hiper Condor Joinville, Anderson Santos de Deus, entregaram as chaves do Renault Sandero 0km da Promoção Liquida Mix Turbo para a joinvillense ganhadora Elma Terumi Ikeda, no dia 9 de julho, no Hiper Condor Joinville.

Elma conta que foi pega de surpresa, mas que já tem planos para o prêmio. “Eu vou vender e dividir com a família. Quero poder compartilhar esta alegria”.

A ganhadora foi sorteada no dia 9 de junho, no Hiper Condor Água Verde, em Curitiba. O sorteio, auditado por auditores independentes, foi aberto ao público e atendeu a todas as exigências da Caixa Econômica Federal (Certificado de Autorização da Caixa Nº 65930/2018).

A campanha foi realizada de 15 a 31 de maio e gerava um cupom a cada R$ 90,00 em compras (exceto bebidas alcoólicas e cigarros). Os participantes do Clube Condor tiveram direito a cupons em dobro.

Novas chances de ganhar

Após o sucesso da primeira edição do Liquida Mix Turbo Condor, a rede ampliou a promoção e vai sortear mais três Renault Kwid 0 Km na segunda edição da campanha, que acontece até o dia 28 de setembro.

A cada R$ 90,00 em compras (exceto bebidas alcoólicas e cigarros), será emitido automaticamente o cupom fiscal impresso com um código alfanumérico de dez dígitos, que deverá ser cadastrado no site da promoção junto com os dados do cliente (www.promocoescondor.com.br/li quidaturbo). Após a finalização do cadastro no site, será emitido um número da sorte para concorrer aos sorteios.

Efetuando o pagamento com o Cartão Condor, o cliente receberá códigos alfanuméricos em dobro, impressos direto no cupom fiscal. Clientes Clube Condor ganham números da sorte em dobro baseados nos números adquiridos a cada código alfanumérico cadastrado. O valor das compras não é cumulativo, ou seja, só serão consideradas as compras de um único cupom fiscal.

Cada carro será sorteado em um mês. O primeiro será dia 6 de agosto, o segundo 3 de setembro e o último 1º de outubro. O sorteio se dará por meio de sistema de informatização de sorteios, pelos números da Loteria Federal do Brasil e atendendo a todas as exigências da Caixa Econômica Federal. O regulamento pode ser acessado pelo site.

“Na primeira edição do Liquida Mix Turbo sorteamos um carro e devido ao grande número de participantes, decidimos aumentar a quantidade de veículos. Além disso, também vamos oferecer ofertas imperdíveis em todos os setores da loja”, afirma a diretora de marketing do Condor, Elaine Munhoz.

O regulamento pode ser acessado pelo site www.promocoescondor.com.br/liq uidaturbo.