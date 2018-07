Com mais de 135 milhões de views, a canção “Rapariga, não”, dos irmãos goianos João Neto e Frederico, conquista single de diamante. A canção faz parte do DVD “Em Sintonia”, gravado em maio do ano passado, com uma seleta plateia de convidados e, no hit, com participação das irmãs Simone e Simaria . Os artistas que vem frequentando o topo dos rankings das músicas mais tocadas do Brasil, já há alguns anos, comemoram também a inserção da música na global “Segundo Sol”.

“Estamos muito felizes e honrados com esse presente. É a mesma emoção de quando emplacamos “Lê Lê Lê” em “Cheias de [email protected] “Rapariga, não” é mais uma bênção em nossa carreira”, completa João Neto.

O disco “Em Sintonia” também é premiado. O álbum vem de encontro à combinação que une os dois irmãos como cantores e como família, mesmo após 10 anos de sucesso em um estrada que envolve tantas mudanças impactando a vida de ambos, onde os valores primordiais não se alteram, só se fortalecem. O trabalho que inspirou esta produção ganha da gravadora Som Livre disco de ouro.

“Gostariamos de agradecer também aos nossos fãs que nos dão recompensas diárias. É mais um presente na nossa carreira”, finaliza Frederico.