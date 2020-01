Festivais de jazz são tradição no vizinho e atraem milhares de turistas

Montevidéu/ São Paulo – dezembro de 2019 – Os festivais internacionais de jazz, que acontecem nas ruas do Uruguai já são tradição. Esse estilo musical corre nas veias da população. Há muitos anos o nosso vizinho tem as suas ruas invadidas por renomadas bandas locais e internacionais.

A grande admiração pelo ritmo é representada em diversos eventos do gênero durante o ano todo. O Festival Internacional de Jazz de Punta Del Este, que ocorre no luxuoso balneário de mesmo nome, e o Encontro Internacional de Músicos Jazz A La Calle, que acontece em Mercedes – cidade localizada no departamento de Soriano, são os mais tradicionais:

Festival Internacional de Jazz de Punta Del Este

Fundado e idealizado em 1996 pelo diretor Francisco Yobino, o Festival de Jazz de Punta Del Este está na 24ª edição. Sob a direção musical do cubano Paquito D’Rivera, o evento acontece entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2020 e traz ao público bandas de vanguarda e contemporâneas de diferentes nacionalidades.

Serão quatro dias repletos de entretenimento e surpresas. As apresentações serão ao ar livre, a partir das 20h, na Finca El Sosiego. O local, com clima interiorano, está localizado em Punta Ballena e tem entrada gratuita. http://www.festival.com.uy/

Jazz a La Calle 2020 – Mercedes

Desde 2007 é realizado em Mercedes, cidade com rica história cultural, o 13º Encontro Internacional de Músicos Jazz a La Calle, festival anual que ocorre religiosamente no mês de janeiro. Diversos músicos uruguaios, argentinos, brasileiros, cubanos e norte-americanos revezarão as apresentações gratuitas ao público.

O Festival, que tornou a cidadezinha de Mercedes a “Capital Oficial do Jazz Uruguaio”, acontecerá entre os dias 11 e 19 de janeiro de 2020. A data movimenta a economia local e encanta os turistas, que se deslocam de diferentes países para apreciar o espetáculo gratuito. https://www.jazzalacalle.com.uy/

Muito conhecidos pelos músicos de jazz, os dois eventos são importantes referências do cenário latino americano. O Ministério de Turismo do Uruguai, além dos comerciantes locais, aporta a cada ano para melhoria da estrutura dos festivais.