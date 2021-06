Morreu na quinta-feira, 27 de maio, aos 83 anos, o inesquecível prefeito de Curitiba (três mandatos) Jaime Lerner.

Arquitetura desde 1964, trabalhou no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba desde sua criação em 1965, onde fez parte de um grupo de profissionais que moldou a Curitiba que temos hoje.

Indicado para prefeito de Curitiba, ganhou notoriedade internacional pelo seu projeto de planejamento urbano e transporte integrado de Curitiba, inclusive com o BRT no município que possui vias exclusivas para seu tráfego e terminais com integrações, o que aumentou a fluidez dos ônibus. Um legado urbano que destacou Curitiba no mundo.

De seus governos também temos o Jardim Botânico e a Ópera do Arame.

Chegou a se eleger governador, sem muito brilho.

Entre os prêmios e reconhecimentos internacionais teve o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1990, e Unicef Criança e Paz, em 1996.

Em 2010, foi classificado pela Time como um dos 25 pensadores mais influentes do mundo.

Credito foto: folha UOL