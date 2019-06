Olá, leitor. Você compra imóvel para morar, ou para investir? Todos merecem ter seu imóvel próprio, pagar aluguel é tão desgastante, emocional e financeiramente falando. É claro que tem gente que não tem e não quer ter seu próprio imóvel. Tem gente que aplica o dinheiro e prefere morar até melhor pagando aluguel, são pessoas que ganham muito dinheiro, são exceção. Nem automóvel alguns tem. E não querem ter. É uma tendência, digamos assim. Mas e para a grande maioria? O sonho da casa própria é latente, necessária. Criar os filhos em seu próprio teto. Mas eu vou te falar que investir em imóvel é também muito atrativo. Especulação imobiliária, comprar na planta e esperar lucrar muito. Alguns já falam para o Corretor providenciar a venda do que ainda está na planta, quando prontos a receber as chaves do imóvel. Mas para facilitar para o investidor, seja qual for o perfil eu vou dar uma dica. Use o FGTS, a remuneração não é boa deixando parado na CEF, então por que não usar este recurso? É muito fácil. O rendimento é de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial, hoje pouco acima de zero). Ele tem como objetivo o amparo dos trabalhadores em situações como doenças, catástrofes naturais e o encerramento da relação de emprego. Eu conheço gente que tem mais de cem mil reais (!!! Isso mesmo!) no FGTS. Mas não importa o montante que você tem no Fundo, ele pode e deve ser usado na aquisição de um imóvel, e preferentemente como investimento. Já pensou que um imóvel sendo alugado é renda vitalícia? Seus filhos nunca irão reclamar deste dinheiro, e não se mata a galinha dos ovos de ouro, ou seja, não se vende. Na pior das hipóteses se Hipoteca. Nunca ouviu falar nisso? É muito comum as pessoas hipotecarem imóveis nos Estados Unidos para melhorias no próprio imóvel ou para gerar renda e ir pagando a hipoteca. Marque uma visita a nossa Central de Vendas, pelos telefones abaixo, ou em nosso website onde você terá acesso a nossa carteira de imóveis e aos nossos Blogs. Venha tomar um café ou um chimarrão, venha tratar de negócios. Para você ganhar e garantir seus filhos use o FGTS. Trabalho com lançamento imobiliário (na planta), com imóveis prontos para morar seja casa ou apartamento. Terrenos para você construir o imóvel de seus sonhos ou até mesmo para construir sua empresa, seja comercial ou industrial. Tenho até chácaras, sítios e fazenda em nosso portfólio. Nós da EMPREENDIMENTOS NEOVILLE e em especial este Consultor GOMES reconhece que os investimentos principalmente o FII ou Fundo de Investimento Imobiliário traz retorno financeiro, mas como é papel e não um bem imóvel, é mais difícil ser controlado, não é garantido pelo Governo Federal como o Tesouro Direto, e sim por gestores financeiros profissionais, como Bancos ou empresas do mercado financeiro. Mas nada como ter a propriedade não é?

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO podem basicamente, ser classificados em:

Fundos de tijolo: estes são fundos que possuem imóveis físicos como, shoppings centers, edifícios empresariais e hotéis.

Fundos de papel: o patrimônio é composto por aplicações financeiras do setor imobiliário, por exemplo, LCI, LCA, CRI e CRA.

Venha conhecer imóveis de verdade, sejam terrenos, casas ou apartamentos, lançamentos imobiliários e até chácaras. Vem cá, vem Negociar com EMPREENDIMENTOS NEOVILLE.

Agende 41-98526-1703 ou 41-99509-8770,

acesse o nosso website www.empreendimentosneoville.com.br