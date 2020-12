Inaugurado em 1982, o Condor Marechal recebeu um investimento de R$ 4,5 milhões em uma transformação completa. Os clientes já serão surpreendidos desde a fachada, que passou a contar com elementos mais modernos, mas mantendo a identidade da loja. A revitalização primou pelo conforto, conveniência e sustentabilidade e foi idealizada com o objetivo de entregar uma nova loja para a região, seguindo o padrão das últimas inaugurações da rede. A reinauguração acontece no dia 9 de dezembro, às 8h, e a loja segue todos os cuidados para preservar a saúde e minimizar a propagação da COVID-19.

“Esta loja atende a região há 38 anos e esta reinauguração é, na verdade, uma inauguração, pois estamos entregando um novo supermercado, completamente remodelado e modernizado. O local é o mesmo, mas o estabelecimento é outro”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Além da fachada mais moderna, o sortimento dos produtos nos setores foi categorizado de forma inteligente para facilitar a escolha e agilizar o processo de compras. Os corredores foram ampliados para receber uma departamentalização mais eficiente, com um açougue diferenciado com cortes especiais, uma padaria e fiambreria mais completas e uma área maior para perecíveis.

Todas as gôndolas foram trocadas por modelos mais modernos e baixos, que garantem um ambiente mais acolhedor e amplo. As gôndolas baixas fazem com que a comunicação visual se sobressaia e cumpra o papel de informar ao cliente o local do setor desejado logo ao entrar na loja. As peças da comunicação também foram trocadas por um estilo mais moderno, clean e elegante. O setor de perfumaria ganhou um mobiliário mais elegante e uma organização que confere um ar de loja de departamento.

Uma das inovações ficou por conta de portas nos balcões refrigerados, o que conserva melhor os produtos e reduz em até 60% a carga térmica. Outro detalhe que vai reduzir o consumo de energia elétrica é a iluminação, substituída em 100% por lâmpadas Led, que possuem maior durabilidade e diminuem o descarte no meio ambiente.

Para atingir 100% de sustentabilidade no sistema de refrigeração, o Condor Marechal passa a utilizar o CO2, o Glicool e o Propano. “Essa é a terceira loja que incorporamos o Propano, um gás natural inofensivo à camada de ozônio e com baixíssimo GWP (Global Warming Potential). Esta nova tecnologia carrega a chancela da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e do Ministério do Meio Ambiente”, completa Zonta.

Serviço

O Condor Marechal está localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, 7.486, Boqueirão, Curitiba-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado, das 8h às 22h.