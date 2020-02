Nesta quarta-feira (12), as duas equipes fazem a primeira partida da semifinal da competição nacional

Restam apenas quatro equipes na briga pelo título da Copa da Itália e teremos grandes duelos pela frente, nas semifinais. Nesta quarta-feira (12), o primeiro confronto acontece, Inter de Milão e Napoli se enfrentam às 16h45 (Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, pela partida de ida.

Em grande fase, a Inter chega com ainda mais embalada após a vitória no último final de semana, no Derby Della Madonnina. Já o Napoli vem de um resultado preocupante, derrota para o Lecce, em casa. Apesar dos resultados na 23ª rodada do Campeonato Italiano e os momentos distintos vividos pelas duas equipes, um possível título da Copa da Itália é de grande interesse para Inter e Napoli, que lutam contra a hegemonia da Juventus no futebol italiano.

Fase da Inter de Milão

Como dissemos, a fase da Inter de Milão é muito boa, afinal, os nerazzuri estão invictos em 2020. Na verdade, a última derrota para da equipe foi para o Barcelona, na última partida da fase de grupos da UEFA Champions League. Na ocasião, o time italiano perdeu em casa, por 2 a 1, e não se classificou para a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões, mas conseguiu vaga no mata-mata da UEFA Europa League, por ficar na terceira colocação do grupo.

Desde então, a equipe de Antonio Conte emplacou uma sequência de 10 jogos sem perder, sendo seis vitórias e quatro empates. Essa grande invencibilidade possibilitou que a equipe chegasse às semifinais da Copa da Itália e alcançasse o primeiro lugar da Serie A Italiana.

Um dos grandes responsáveis pela boa temporada da Inter no futebol nacional é o atacante belga Romelu Lukaku. O forte atacante é o grande artilheiro dos nerazurri e um dos três maiores goleadores do Campeonato Italiano, com 17 gols marcados.

Nessa sequência de invencibilidade entram as duas partidas que a Inter disputou pela própria Copa da Itália. Nas oitavas de final, o time despachou o Cagliari com uma goleada por 4 a 1, em casa. Já na última fase, nas quartas de final, vitória um pouco mais sofrida, por 2 a 1, sobre a Fiorentina.

Fase do Napoli

Ao contrário do momento vivido pela Inter de Milão, o Napoli não está em uma fase grandiosa. Na verdade, o time faz uma temporada inconstante, com altos e baixos, como vitórias sobre Liverpool e Juventus, e derrotas para Lecce, Parma e Bologna, em casa.

Os problemas com o time também saíram das quatro linhas, tanto que, após a goleada contra o Genk e classificação para às oitavas de final da UEFA Champions League, o treinador Carlo Ancelotti foi demitido. A crise que envolveu o presidente, o então treinador e alguns jogadores também evidencia a turbulenta temporada do Napoli.

Quem assumiu o comando técnico da equipe napolitana foi Gennaro Gattuso, que, curiosamente, foi por muitos anos comandado pelo próprio Carlo Ancelotti, como jogador do Milan.

Enquanto a Inter luta no topo da tabela de classificação do Campeonato Italiano, o Napoli amarga a 11ª colocação, com oito vitórias, seis empates e nove derrotas. Na Copa da Itália, a equipe venceu as duas partidas que disputou, ambas em casa. Nas oitavas, vitória sobre o Perugia e, nas quartas, o Napoli eliminou a atual campeã da competição, a Lazio, pelo placar magro de 1 a 0.

Retrospecto recente

Os momentos podem ser distintos, porém o retrospecto recente é equilibrado. Nas últimas dez partidas disputadas entre Inter de Milão e Napoli, foram quatro vitórias para cada lado e dois empates.

No entanto, na última vez que as duas equipes se enfrentaram na Copa da Itália, a Inter levou a melhor, mesmo fora de casa. Pelas quartas de final da edição de 2015/16, os nerazurri venceram por 2 a 0, com gols marcados perto do término da partida, Jovetić e Ljajić foram os autores dos tentos.

Como apostar no Betsul?

Já tem um palpite para a partida? Acredita que a Inter vai passar por cima do Napoli ou que os visitantes vão levar a melhor? Acesse já o Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, faça o seu cadastro e aproveite o bônus de até R$120,00 para apostar.

Por exemplo, uma vitória da Inter no tempo regulamentar, independentemente do placar, pode render 92% de lucro. Já o triunfo do Napoli, que chega com status de zebra, pode render 3.52 vezes o valor apostado. E, aí? Em quem você aposta?

Fonte: Betsul