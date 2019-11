Bazar conta com mercadorias com valores abaixo dos preços de mercado. No mesmo local também será realizado um brechó de roupas seminovas, dois dias após a abertura do bazar

O Instituto TMO/Casa Malice realiza a partir de 16 de novembro (sábado) um bazar para venda de produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. Mais de 1.000 produtos diferentes estarão à venda com valores abaixo dos preços de mercados, como equipamentos de informática (como roteadores, videogames, pendrives, drones, celulares), relógios masculinos, brinquedos, perfumes, jaquetas, mochilas, tapetes, maquiagem, equipamentos de pesca e muito mais. Há, inclusive, produtos específicos e diferenciados, tais como cabelos naturais humanos (para apliques) e instrumentos de precisão para dentistas e protéticos.

O bazar será realizado na Rua Pasteur, 463 (esquina com Av. Silva Jardim), no bairro Batel (Curitiba), com horário de funcionamento das 10h às 18h (inclusive nos sábados e domingos). Haverá um limite de até R$ 700,00 em compras por CPF. As formas de pagamento aceitas serão cartões (débito e crédito) e dinheiro. Será cobrada uma entrada simbólica de R$ 5,00, que será revertida integralmente para a manutenção da Casa Malice, que hospeda gratuitamente pessoas de outras cidades que vêm até Curitiba para realizar tratamento de medula óssea no Hospital de Clínicas da UFPR.

Brechó solidário de roupas seminovas

Paralelamente ao bazar, terá início no mesmo local, no dia 18 de novembro (segunda-feira) o Brechó Solidário, com venda de roupas seminovas, entre femininas, masculinas e infantis, além de acessórios. Diferente do bazar, no brechó não haverá limite de compras.

Tanto o bazar de importados quanto o brechó de seminovos terão toda a renda das vendas revertida para o fundo social do Instituto TMO, que poderá viabilizar projetos em prol do tratamento de Transplante de Medula Óssea (TMO).

Sobre o Instituto TMO

Com 30 anos de atividades, o Instituto TMO foi fundado em 1988 por um grupo de empresários, tendo como missão desenvolver um trabalho de apoio ao transplante de medula óssea, apoiando diversos projetos inovadores em benefício nesta área, como ações beneficentes, jornadas e encontros nacionais, lançamentos de campanhas solidárias e muito mais.

Serviço:

Bazar do Instituto TMO com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal

Data: início em 16/11 (sábado) e se prolonga enquanto durarem os estoques. Brechó Solidário de seminovos no mesmo local a partir de 18/11 (segunda). Rua Pasteur, 463 (esquina com Av. Silva Jardim), bairro Batel, Curitiba-PR

Horários: diariamente das 10h às 18h (incluindo sábados e domingos dos dias 16, 17, 23 e 24/11).

Entrada: R$ 5,00 (valor revertido integralmente para a manutenção da Casa Malice).

Formas de pagamento: cartões (débito e crédito) e dinheiro.

Limite de compras: até R$ 700 por CPF no Bazar. No Brechó não haverá limite de compras.

Telefone para informações: 3019-7412.