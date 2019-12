Reunindo comerciantes de Curitiba e região para celebrar os resultados de 2019, o Sebrae/PR em parceria com a Fecomércio PR levou o reconhecimento de desempenho para as empresas que se destacaram no ano no último dia 3 de dezembro.



O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/PR, presidente da Fecomércio, e vice-governador do Paraná, Darci Piana, parabenizou os empresários por seus resultados no período e destacou números do Varejo Mais, parceria entre Sebrae/PR e Fecomércio, que capacita comerciantes em todo o Paraná.

Entre os destaques estava a empresária Dra. Rosielen da Silva que recebeu o Selo Referência Comércio Sebrae e Fecomércio na categoria Ouro para o seu Instituto Paranaense de Fisioterapia e Pilates, instalado no Centro Comercial Claudino, no Capão Raso.

Falando aos presentes na oportunidade, o diretor administrativo da Associação das empresas da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic), João Barreto Lopes, as parcerias são uma ótima solução para o crescimento e desenvolvimento inovador.