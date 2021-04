Mesmo em meio a pandemia, o trabalho incansável do Instituto Magia Solidária esta oferecendo uma “PÁSCOA ENCANTADA COM O COELHINHO CONSCIENTE” para mais de 870 crianças muito especiais. Elas estão recebendo cestas de Páscoa recheadas de doces e de muito amor. Além das cestinhas, são mais de 500 kits de chocolates.



Este trabalho vai atender todas as crianças da APAE da Fazenda Rio Grande, todas as crianças da Escola Especial Tomás Edson, de Curitiba, crianças carentes cadastradas da Vila Ulisses Guimarães no Pinheirinho, crianças carentes cadastradas do Parque Águas Claras em Piraquara e com certeza ainda outras que não foram citadas pela equipe.



A exemplo do tradicional NATAL, também são feitas algumas entregas de cestas de Páscoa de casa em casa, com o COELHINHO CONSCIENTE.

Segundo Lindamir Ferreira, junto tem ainda a entrega de um Kit educativo, com álcool gel, máscara facial de tecido e uma cartinha do Coelhinho Consciente e ainda um lindo coelhinho de tecido.

Como este trabalho vai até o final do mês de abril, se você conseguir ajudar pode conhecer mais este trabalho no Facebook https://www.faceboo k.com/magiasolidariaa/ e também no Instagram.

Junte-se a estes dedicados voluntários para somar e fazer a diferença na vida de muita gente que precisa.