Inscrições vão até 05 de março e organização oferece aulas de teatro, fotografia e música, além de atividades esportivas e pedagógicas



O Instituto Incanto inicia o ano de 2022 com a abertura de matrículas para novos alunos e vagas para voluntários. O foco são crianças e adolescentes em vulnerabilidade social que queiram participar dos projetos sociais do Instituto. As inscrições vão até o dia 05 de março e a previsão é que as aulas iniciem no mesmo mês. Com inscrições gratuitas, mais de 200 crianças terão direito entre três e dez oficinas por semana.



O Incanto oferece no Centro Cultural, inaugurado em 2021, oficinas de dança, teatro, circo, artes visuais, poesia, fotografia e produção audiovisual, violão, percussão, instrumentos de Corda & Sopro, canto/coral, mixagem e novas tecnologias (robótica, eletrônica e programação), além de aulas de futebol, muay thai e inglês.



Por meio de aulas artísticas e culturais, o Incanto tem por objetivo transformar, educar e levar esperança a esse público muitas vezes esquecido, como explica a presidente e fundadora do Instituto, Camila Casagrande. “A expectativa é que a gente consiga atender até 260 crianças até o final do ano, considerando também o início das companhias de dança, teatro, coral, além das aulas regulares” .



O desenvolvimento das crianças como indivíduos é uma prioridade, por isso, a equipe de Psicosocial desenvolve atividades pedagógicas fixas com as crianças e adolescentes, onde os temas como Direitos Humanos, Diversidade, Empoderamento e Auto Conhecimento, Violências, Ecologia e respeito ao ambiente são tratados.



Atualmente, o Instituto conta com cerca de 155 voluntários ativos e já impacta a vida de 510 crianças e adolescentes por meio de 17 ONG´s parceiras distribuídas em 11 comunidades diferentes em Curitiba e região metropolitana. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (41) 9 9945-4942.



Captação de voluntários



Além das vagas abertas para crianças e adolescentes, o Instituto Incanto está precisando de voluntários para atuar em diversos projetos da organização. Os voluntários do Incanto são divididos em três grupos: voluntários professores (grupo composto por profissionais que possuem experiência ou formação nas modalidades das aulas – dança, canto, teatro, percussão, poesia, novas tecnologias, esportes e etc.); voluntários de gestão (composto por pessoas que atuam na área administrativa, possuem formações e experiências diversas como psicologia, pedagogia, gestão de pessoas, RH, administrativo, suporte, eventos, marketing, assistência social, engenharia, urbanismo, entre outras); e voluntários pontuais, grupo que auxilia em ações, campanhas ou eventos promovidos pelo Instituto.



A carga horária dos voluntários professores e de gestão varia entre 04 e 08 horas semanais, de acordo com a área de atuação e a disponibilidade de cada pessoa. “Os voluntários, além de agregarem na troca de conhecimento entre as pessoas que atuam no Incanto, são principalmente uma forma de mudarmos a realidade e levar conhecimento para ainda mais crianças das comunidades que atendemos. Sendo assim, quanto mais voluntários recrutamos melhor será o atendimento que oferecemos às crianças atendidas, seus familiares e os moradores das comunidades. Nós temos parceria com ONGs em diversos bairros de Curitiba, fazendo com que nossas ações alcancem ainda mais pessoas”, explica a psicóloga e Líder de Gestão de Pessoas do Incanto, Giovanna Natalini.



Os interessados em fazer parte dos projetos, de forma voluntária ou por meio de doações em dinheiro ou materiais, podem entrar em contato pelo e-mail ou telefone. Mais informações, acesse https://www.institutoincanto.org.br.



Sobre o Instituto Incanto



Desde 2017, o Instituto Incanto impactou a vida de mais de 510 crianças e adolescentes, em vulnerabilidade social, por meio da arte e da cultura com ferramentas de humanização e desenvolvimento, com aulas de dança, teatro, música, circo, artes visuais, cultura e tecnologia. Antes, em 2008, o Instituto já nascia por meio do Grupo de Dança Senses, do qual a fundadora do Incanto, Camila Casagrande, era coreógrafa. Muitos dos alunos deste grupo se tornaram multiplicadores e hoje são voluntários do Instituto. Com a participação dos voluntários, o Instituto Incanto gerencia voluntários professores para executarem as aulas regulares no Centro Cultural e também em outras organizações e associações parceiras em Curitiba e Região Metropolitana. Além disso, o Instituto possui diversos projetos que estão em vias de captação de recursos pela Lei Rouanet e necessita permanentemente de doações.