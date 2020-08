Conteúdo do IACJ com acervo do Maestro chega às redes digitais

Projeto que beneficia 600 mil alunos da rede pública carioca, tem parceria com o Programa Orquestra nas Escolas, através da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e da Subsecretaria de Ensino Municipal

“Fico muito feliz que as crianças aprendam, como eu aprendi, o amor pela natureza com Tom Jobim.”, reflete Paulo Jobim.

Mostrar para as novas gerações a importância da obra do maestro Antonio Carlos Jobim. Este é o objetivo do projeto “Tom nas Escolas”, que chega a mais de 600 mil alunos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Diversidade da obra de Tom Jobim oferece desenvolvimento de atividades musicais em sala de aula e resultado ganha apresentação virtual durante o mês de agosto (a partir de 3/08), quando uma série de vídeos estarão disponíveis para visualização.

“Esperamos que a trajetória do maestro possa servir de exemplo às crianças e que sua obra possa contribuir para a formação de jovens estudantes. Que possa ainda ampliar seus horizontes, proporcionando uma educação com mais qualidade e, ao mesmo tempo, garantindo a permanência da arte de Tom Jobim, motivo de orgulho para nós, brasileiros.”, declara Aluísio Didier.

Serão apresentados pelos jovens músicos das orquestras do Projeto Orquestra nas Escolas uma série de oito vídeos que, em tempos de isolamento social chega como orquestra virtual – alunos do projeto “Tom nas Escolas” gravaram, cada um em sua casa, músicas do estudo desenvolvido com os professores para o repertório de compositor. Abaixo programa do estudo pedagógico desenvolvido, bem como seu calendário de apresentação para visualização nas redes do Projeto e do IACJ.

“Pensar na música do Tom com toda sua riqueza musical e poética ao alcance dessa juventude é um sonho realizado.”, declara o músico José Staneck.

“Tom nas Escolas” é uma parceria do Instituto Antonio Carlos Jobim com o Programa Orquestra nas Escolas, através da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e da Subsecretaria de Ensino do município, que de 3 de agosto a 4 de setembro de 2020 apresenta os estudos pedagógicos desenvolvidos para as músicas: Garota de Ipanema; Samba de uma nota só; Corcovado; Águas de Março; Chega de saudade; O morro não tem vez.

A grande diversidade temática trazida pela música do maestro Tom é muito instigante e oferece recursos visuais e imaginários para que os meninos e meninos da Rede Carioca de Educação possam construir significados próprios, com inspiração para novas possibilidades de pensar e de viver.”, afirma Moana Martins, coordenadora geral do Programa Orquestra nas Escolas.

Programação “Tom nas Escolas”

Dia 3 de agosto, 2ª feira | música Garota de Ipanema (https://youtu.be/NQw4ucWEPT0)

Dia 11 de agosto, 3ª feira | Tema: Dia do Estudante | música Samba de uma nota só

Dia 17 de agosto, 2ª feira | Tema: Dia do Patrimônio Histórico Nacional | música Corcovado

Dia 22 de agosto, sábado | Tema: Dia do Folclore | música Águas de Março

Dia 24 de agosto, 2ª feira | Tema: Amor | música Wave

Dia 27 de agosto 5ª feira | Tema: Saudade | música Chega de saudade

Dia 31 de agosto | Tema: Samba | música O morro não tem vez

Dia 4 de setembro | Tema: homenagem professores | Música “Se todos fossem iguais a você

Neste momento que a obra do maestro chega a milhares de jovens no Rio de Janeiro, o Instituto Antonio Carlos Jobim também desenvolve e amplia a divulgação do acervo do maestro Tom Jobim nas mídias digitais. Conteúdos como fotos, vídeos, músicas, manuscritos e textos acerca da obra musical do compositor são adaptadas para publicação nas redes sociais – Instagram (@jobomoficial); no FaceBook (@institutotomjbim); YouTube.com/TomJobimOficial; e Spotify (https://open.spotify.com/artist/3pO5VjZ4wOHCMBXOvbMISG?si=WiUoB-OeQo2QQ8wrw3hn2g).

Com o desenvolvimento das mídias digitais, o IACJ busca estreitar laços entre a obra e o público de Tom Jobim. Assim como tornar sua obra acessível a todos e facilitar o acesso, bem como o compartilhamento de seu conteúdo. O envolvimento com o acervo do maestro tem como objetivo aumentar o alcance a partir de uma ampla distribuição da sua obra musical, sua poética e seus valores sobre ecologia e cultura brasileira.

Instituto Antonio Carlos Jobim é mantido através do projeto de incentivo cultural do ISS da prefeitura do Rio de Janeiro, com patrocínio da Banco Icatu e do Aeroporto Antônio Carlos Jobim/Galeão. O recurso propicia, além de benfeitorias no espaço Tom Jobim, a conservação e atendimento ao acervo físico e digital, inventário e manutenção do site http://portal.jobim.org/.

Sobre o Programa Orquestra nas Escolas:

Realizado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, o Programa Orquestra nas Escolas é um programa gratuito de música e educação, que desde 2017, aposta na formação musical e na prática de excelência para o desenvolvimento social de crianças e jovens que estudam nas escolas da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro. Atualmente, são oferecidas aulas de vários instrumentos musicais para alunos de 52 escolas municipais do Rio. O Programa conta com 16 orquestras em atividade, como a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, dentre outras, compostas por alunos também da Rede Municipal do Rio de Janeiro, que promovem um amplo calendário de concertos e programações.

