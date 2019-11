Termina nesta terça-feira (12/11), às 17 horas, o prazo para que os interessados em participar do processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação de profissionais de saúde façam a sua inscrição.

A contratação para as funções públicas de Médico, Cirurgião-dentista, Técnico de Saúde Bucal em Saúde Pública e Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde Pública tem caráter temporário. Serão contratados 82 profissionais de saúde.

Para fazer a inscrição, basta acessar o site da Prefeitura de Curitiba, escolher a função pública na qual o candidato está interessado e ler atentamente o edital antes de fazer a inscrição. São quatro editais, um para cada função.

Com o processo seletivo simplificado, o prazo máximo de contratação é de um ano e pode ser prorrogado por outro período igual.

Para quem tiver dúvidas, é possível esclarecer clicando em Perguntas Frequentes. O candidato também pode entrar em contato com a Central 156. Quem estiver fora de Curitiba pode telefonar para (41) 3074-6456.

O PSS para os profissionais de saúde não terá cobrança de taxa de inscrição e nem prova.

Dados comprovados

Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deve observar cuidadosamente o que será informado, pois todos os dados terão que ser comprovados com documentos em data a ser divulgada.

Depois de fazer a inscrição, o participante do PSS deve acompanhar diariamente as publicações pelo site, pois o processo seletivo simplificado tem suas etapas cumpridas em poucos dias, após a publicação da classificação final.

Os candidatos para a função de Técnico de Saúde Bucal em Saúde Pública e a de Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde Pública serão pontuados de acordo com a prova de títulos e o tempo de serviço. Os interessados na função de Médico e a de Cirurgião-dentista serão pontuados de acordo com a prova de títulos, o tempo de registro no conselho de classe, o que será contado de forma própria, conforme cada função pública.

A contratação pelo PSS garante a prestação de serviços essenciais. Os profissionais de saúde contratados substituirão servidores que estejam em licença para tratamento de saúde, licença-prêmio, dentre outros afastamentos temporários.

