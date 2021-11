Atualizar micro e pequenos empresários dos setores de comércio e varejo sobre cenários e tendências é o objetivo do Evento Foco, programado para acontecer no dia 09/11. Organizado pelo Sebrae/PR e Fecomércio PR, o seminário será realizado presencialmente no Espaço Maggiore, em Curitiba, e contará com palestras e cases de empreendedores do setor de tecnologia e varejo.

Devido as medidas de enfrentamento à Covid-19, as vagas para o evento são limitadas, a participação é gratuita, mas é preciso garantir a inscrição antecipada pelo link https://cutt.ly/gRzhzSI. Na edição 2021, serão apresentadas aos empresários de micro e pequena empresa as inovações do setor varejista para serem aplicadas nos negócios.

Fred Alecrim, cofundador e CHRO da Credere, uma plataforma para concessionárias de veículos, fundador e educador Corporativo da UAUgomais, escritor, curador de tendências para o varejo e criador do varejoCAST, podcast para o varejo mais ouvido no país, é um dos convidados do evento e irá ministrar a palestra GPS de Tendências do Varejo. Outro convidado é Felipe Scarinci, diretor da rede paranaense Carrinho Cheio, que vai contar como o empreendimento obteve resultados com a integração digital.

Segundo Fernanda Pesarini Tarli, consultora do Sebrae/PR, o evento pode auxiliar as micro e pequenas empresas fazendo com que os empreendedores reflitam sobre as tendências, novidades de varejo e de consumo e se antecipe a elas, além de implementarem inovações em seus planejamentos e ações para sair na frente da concorrência.

“Os empreendedores também ouvirão cases de sucesso, com dicas práticas sobre tecnologias, liderança e inovações utilizadas. Sem falar na network entre os participantes, com todos os cuidados sanitários”, destaca Fernanda.

Rodrigo Schmidt, coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, aponta que neste momento em que a vacinação avança para grande parcela da população e que o comércio atua de forma similar ao período pré-pandemia, o evento propõe a apresentação de tendências para o comércio considerando as modificações do mercado e a transformação dos hábitos de consumo durante o período da crise sanitária.

“Esperamos inspirar os empresários por meio de cases regionais de sucesso e a propagação de conceitos inovadores, visando contribuir para o desenvolvimento econômico do nosso estado”, afirma.

A empresária Jaqueline Borges, será um dos cases do evento. A empreendedora conta que se não fosse a tecnologia durante os períodos em que o comércio em Curitiba esteve fechado por conta da pandemia do coronavírus, a marca não teria se reinventado.

“Sempre utilizamos muito as redes sociais como recurso de vendas, com a ajuda de um software atualizado pelas vendedoras tínhamos um banco de dados dos nossos clientes. Tudo isso ajudou para que nós conseguíssemos nos conectar com nossos clientes. Antes da pandemia já fazíamos live shopping, mas no período que a loja esteve fechada buscamos adaptá-las ao momento e foi muito bom, superei minhas vendas”, conta Jaqueline.

Sobre o Foco, Jaqueline destaca a importância de estar conectado com as necessidades do dia a dia. “O varejo se reinventa constantemente, a pandemia nos mostrou a necessidade de fazer isso com eficiência. Às vezes, quando falamos em tecnologia, pensamos em algo grandioso e distante da moda ou lojas pequenas, mas está aí para nos mostrar como é necessário ter definido o que você precisa e de que forma que se posicionar”.

Evento

O Foco será realizado nas seis regionais do Sebrae/PR, com início em Cascavel, no dia 8 de novembro, e encerramento em Guarapuava, no dia 17 de novembro.

Serviço – Seminário Foco em Curitiba

Data: 09 de novembro de 2021

Horário: das 18h30 às 21h30.

Local: Espaço Maggiore.

Inscrições antecipadas pelo link: https://bit.ly/3CLgzqP