Premiação valoriza o trabalho realizado pelos ambientes de inovação e negócios vinculados aos seus ecossistemas

O primeiro dia do maior evento de inovação do Paraná, o Conecta 2021, nesta quarta-feira (25), foi marcado pela divulgação dos vencedores do Prêmio Habitats PR de Inovação. O Sebrae/PR, com apoio da Rede Paranaense de Incubadoras e Aceleradoras (Reinova), reconheceu ambientes de inovação, ou habitats, e negócios inovadores de seis regiões do Estado, em duas categorias: Empreendimentos em Desenvolvimento e Empreendimentos Consolidados.

A escolha dos vencedores ocorreu após avaliação realizada por bancas regionais. Ao todo, 33 ambientes de inovação participaram das seletivas. Na categoria Empreendimentos em Desenvolvimento, foram reconhecidas empresas que participam de programas oferecidos por habitats de inovação, instaladas ou não nesses ambientes. Disputaram em Empreendimentos Consolidados, negócios que se relacionam com os habitats e atuam no mercado de maneira mais consistente.

Na região Leste do Paraná, a Hotmilk, de Curitiba, foi a vencedora do Prêmio Habitats 2021 na categoria Consolidados. A incubadora é o ecossistema de inovação da PUCPR que inclui parque tecnológico e programas de aceleração e de incubação de startups, oferecendo formação empreendedora dentro e fora da Universidade, além de soluções para empresas consolidadas, como a Nokia e Siemens.

A startup Diagnosi, ganhadora junto com a Hotmilk, oferece uma solução que utiliza inteligência artificial para operadoras de saúde, clínicas e hospitais e saúde corporativa que entrega mais qualidade de vida e bem-estar de forma integrada e progressiva para usuários, beneficiários e trabalhadores.

“Dentro do hub de inovação conectamos empresas com as pesquisas realizadas. Hoje, somos 24 pessoas que atuam dentro desse ecossistema e buscamos entender as dores e necessidades das empresas para conectá-las com pesquisadores e inovações que possam supri-las”, explica o Diretor da Hotmilk da PUCPR, Fernando Bittencourt Luciano.

Na categoria Empreendimentos em Desenvolvimento, a premiada foi a Incubadora Tecnológica da UTFPR – Curitiba, junto com a startup Neosilos. Carolina Silvestre Cândido Rocha, gestora da Incubadora, conta que o trabalho de capacitação, networking, contato com professores, mentores, pessoas de áreas correlatas, assessoria jurídica e um ambiente receptivo à inovação para desenvolvimento da ideia desenvolvida, foi essencial para conquista do prêmio.

“Nosso objetivo é desenvolver tecnologias e inovação para uma sociedade mais justa, buscando soluções ambientais, sociais e igualdade de oportunidades que tragam mudanças significativas para uma sociedade mais equânime”, explica Carolina.

A Neosilos oferece mais assertividade para seleção de grãos por meio de imagens de alta qualidade. Com isso, é possível fortalecer a transparência na entrega dos grãos, além de facilitar o processo de seleção e ter mais qualidade no produto comercializado.

Inovação e empreendedorismo

O diretor de Operações do Sebrae/PR, Julio Cezar Agostini, lembra que a instituição atua no fomento e articulação desses habitats e a premiação reconhece o trabalho realizado pelos ambientes de inovação por cumprirem papel relevante dentro dos seus ecossistemas, estimulando uma nova forma de fomentar o empreendedorismo.

“Os habitats dão vida ao ecossistema, impulsionam a inovação no Paraná, potencializam negócios e dão suporte para as empresas inovadoras. Esse reconhecimento demonstra que os ambientes de inovação estão ativos e estimulam uma nova forma de promover o desenvolvimento, com base no conhecimento e sua aplicação em rede”, comenta Agostini.

Os vencedores receberão troféu e certificado de “Empreendimento ou Ambiente de Inovação Destaque 2021”. Além disso, os empreendedores ganharão mentorias e consultoria do Sebrae/PR.

Panorama

No Paraná, são mais de 100 habitats de inovação, número 300% maior na comparação com três anos atrás. Com o Programa Habitats PR de Inovação, o Sebrae/PR contribuiu para fomentar e fortalecer novos habitats no Estado, promovendo iniciativas pelo intercâmbio de conhecimento e práticas produtivas entre empresas, universidades, instituições, incubadoras e governos. Igualmente, têm contribuído para o desenvolvimento e surgimento de habitats, os trabalhos realizados pela Reinova e pelo Sistema Estadual de Parques Tecnológicos (Separtec).

Vencedores:

Em Desenvolvimento

Noroeste – Idea 5 (startup WLA)

Sul – Ciklo Hub de Inovação (startup BBA Brazilian Bioactives)

Oeste – Incubadora Municipal Bernardino Zelindo Barbieri (startup Netword Agro)

Centro – Incubadora Tecnológica da UTFPR – Ponta Grossa (startup Mush)

Leste – Incubadora Tecnológica da UTFPR – Curitiba (startup Neosilos)

Norte – Incubadora Tecnológica da UTFPR – Cornélio Procópio (startup Axion)

Consolidados

Noroeste – Fundação Educere (startup CELF)

Sul – Sudotec (startup Leigado)

Oeste – Incubadora Tecnológica da UTFPR – Medianeira (startup SWA Sistemas)

Leste – Hotmilk (startup Diagnosi)

Norte – GO SRP (startup Trace Pack)