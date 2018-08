Na tarde desta terça-feira (31/7) foi iniciado o trabalho de revitalização do asfalto da Rua Fátima Bark, no Pinheirinho. A recuperação a ser feita no trecho entre a Rua João Frederico Foerster e Rua Ouro Verde, numa extensão de quase dois quilômetros.

Recebido pelos moradores, ao chegar com a equipe de trabalho que retira o antipó para colocar um asfalto de mais qualidade.

“Esta é uma ligação entre o Pinheirinho e o Capão Raso, paralela às vias rápidas e à via expressa. A ideia é fazer um caminho alternativo entre os dois bairros e na direção do Centro e da Cidade Industrial”, destacou Greca ao lado dos técnicos da Secretaria de Obras Públicas, pasta que acompanha os trabalhos de forma permanente, e a equipe da Administração Regional do Pinheirinho.

Com custo previsto de R$ 1,3 milhão, este trabalho vem atender os moradores e também quem utiliza as escolas municipais CEI José Lamartine Correa de Oliveira Lyra e São Mateus do Sul e os colégios estaduais Emílio de Menezes e Professor João Loyola.