A sociedade atual vive um momento especial, onde a polarização predomina e o nível de confiança entre as pessoas está cada vez mais complexo. O exemplo de nossas autoridades apresentando-se com discursos tão distantes de suas ações, leva a população à desconfiança. Uma desconfiança que nos atinge a cada nova denúncia de corrupção, desvios de conduta e especialmente de desmandos escancarados sob o comando dos representantes dos três poderes.

Neste jogo de influências, a informação tem papel preponderante, merecendo destaque os profissionais e veículos mais combativos que conseguem desvendar alguns destes desmandos e desvirtuação dos poderes constituídos. Uma respeitável minoria.

Nos meios informativos atuais o predomínio da internet é incontestável, assim como é visível a diminuição da imprensa física.

É dentro desta realidade que vamos constatar a importância dos jornais de bairro, um setor ainda ativo, modesto, como sempre, pois sua atuação é direcionada às comunidades onde atua. Assim, cada um destes veículos ao mesmo tempo em que tem suas peculiaridades, vive do atendimento a um público específico, em geral de mês a mês, num contato próximo e quase íntimo, com a realidade das comunidades onde é distribuído. E mais que tudo, tem o respeito de seus leitores que o recebem de maneira gratuita.

Este respeito e confiança é a principal característica dos jornais de bairro. Em Curitiba, nós estamos buscando uma união no sentido de aprimorar ainda mais nosso trabalho bem como a qualidade informativa e gráfica.

Nós, além dos acontecimentos locais, também temos importância política no sentido de congregar lideranças relatando suas ações e realizações, incrementando as ações comunitárias, ao mesmo tempo em que levamos até o nosso leitor, informações de interesse geral e até algum entretenimento.

Em meio a todas as particularidades e projetos, estamos em movimento nos articulando para aprimorar a construção de uma unidade, visando prestar um efetivo serviço para a sociedade, dentro de princípios éticos e de cidadania.

As características específicas da cidade, aqui no bairro, onde levamos e repercutimos a cultura e os costumes de nosso dia a dia e o que acontece ao seu redor, as realizações locais, com um conteúdo mais direcionado. Por último, nesta nossa conexão com nossos leitores temos a possibilidade de apresentar postura efetiva visando abrir o debate diante das diversas situações. E neste relacionamento levar a consciência efetiva da necessidade de uma Nação mais solidária e participativa.

…com respeito mútuo e confiança em dias melhores.