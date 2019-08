“As aventuras de Pauleco e Sandreca no planeta água”, com as canções da palavra cantada e os bonecos

do Grupo Giramundo

Sessões do espetáculo acontecem no dia 31/08 (sábado), às 15h15 e às 18h15, no Teatro Guaíra

Com uma história lúdica e divertida, espetáculo inspira, por meio da música, as crianças e suas famílias sobre a importância da água e da preservação da natureza.

São 11 canções e 40 bonecos em cena, entre personagens e objetos de cenário criados pelo Giramundo, além de vídeo mapping e animações.

Os cantores Fabio Brazza e Fafá de Belém participaram das gravações, fazendo vozes e interpretação das canções dos personagens Pingo e Maré.

Após estreias em Belo Horizonte (10/08 e 11/08) e Rio de Janeiro (24/08 e 25/08), turnê nacional chega a Curitiba e, passa ainda por Ribeirão Preto (29/09) e São Paulo (09/11 e 10/11).